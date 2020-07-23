  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci kez Ayasofya Camisi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kılınacak Cuma namazıyla ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-07-23 18:09:03 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci kez Ayasofya Camisi'nde

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kılınacak Cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sonrası İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Ayasofya Camisi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve yetkililer eşlik ediyor.

Dört gün önce de Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, yarın Cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde son incelemeleri yapıyor.

Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, bir grup vatandaş Ayasofya Meydanı'nda Erdoğan'ı görmek için bekliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan'ın SİHA hamlesi sonrası tutuşan Ermenistan ve Rusya'dan dikkat çeken hamle
Dünya

Azerbaycan'ın SİHA hamlesi sonrası tutuşan Ermenistan ve Rusya'dan dikkat çeken hamle

Azerbaycan'ın Türkiye'den SİHA almak için girişimde bulunması sonrası tutuşan Ermenistan ve sahibi Rusya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. R..
Sirte operasyonu öncesi bölgede kritik gelişme! Terörist Hafter güçleri birbirine girdi
Dünya

Sirte operasyonu öncesi bölgede kritik gelişme! Terörist Hafter güçleri birbirine girdi

Libya ordusu Sirte operasyonu öncesi hazırlıklarını sürdürürken bölgede kritik bir gelişme yaşandı. Çoğunluğu paralı askerlerden oluşan darb..
Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği kritik viraj! Bursaspor ile Adana Demirspor rövanş ve final tarihleri belli oldu
Spor

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği kritik viraj! Bursaspor ile Adana Demirspor rövanş ve final tarihleri belli oldu

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Bursaspor ile Adana Demirspor berabere kaldı. Bir s..
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı