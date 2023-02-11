Cumhurbaşkanı Erdoğan depremden etkilenen Diyarbakır'da depremin bilançosunu açıkladı

Deprem felaketinin yaşadığı illeri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da açıklama yaptı.

Erdoğan'ın konuşması şu şekilde:

Pazartesi günü yaşadığımız 7.7-7.6 şiddetindeki depremden etkilenen illerden biri de Diyarbakır'dır. Ülkemizin yakın hafızasındaki en büyük felaket olan 1999 depreminden 3 kat daha büyük 3 kat daha yıkıcı.

1939 Erzincan depreminden de çok daha geniş bir alanda afet olarak hesaplanmaktadır. Büyüklükleri 7'nin üzerinde olan Çankırı, Çanakkale, Gerede, Varto, Mudurnu, Muradiye depremleriyle bu depremin yıkıcılığıyla mukayese etmek mümkün değildir.

Kendileri bir yana artçıları bile ülkemiz deprem envanterinde oldukça üst sıralarda yer alacak şekildedir. Gördüklerimiz ve dinlediklerimiz Türkiye'nin nasıl büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunun ispatıdır. Dünyanın önde gelen bilim insanları da depremin büyüklüğü ve yıkıcılığı konusunda hem fikirdir. Asrın felaketi olan deprem 1000 kilometrede hissedilmesine rağmen 500 kilometrede yıkıma yol açmıştır.

Can kaybı 21 bin 43'e yükseldi.

Deprem bölgesini 1 yıl içinde ihya ve inşa edeceğiz.

160 bin personel şu anda 10 ilimizde çalışıyor.

Bazı odaklar bu dönemde bile saldırının peşinde.

Üniversitelerimiz yaz tatiline kadar kapalı. Uzaktan eğitim olacak.

Mart ve nisan ayındaki cepler mayıs ayına ertelendi.