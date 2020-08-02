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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile telefonda bayramlaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 22:07:22 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile telefonda bayramlaştı.
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