Cuma namazı saati bugün: Cuma namazı saata kaçta? 21 Ocak Cuma! Bugün İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakti…

Cuma namazı saat kaçta okunuyor? Bugün cuma namazı saati kaçta? 21 Ocak cuma namazı vakitleri yurt genelinde merak ediliyor. Cuma namamız cemaatle kılınan farz bir namaz olduğundan cuma namazı için camilere akın edilmekte. Cuma vakti yaklaşınca güzelce abdestini alan Allah’ın seçkin kulları cuma namazı vakti girmeden camiye giderek cuma sohbetini dinlemekte. Cuma ezan vakti için namaz saatini bekleyeme koyulmakta. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri takvimin göre vatandaşlar oturdukları illerin cuma namazı saatlerini sorgulamakta. Peki Cuma namazı saati: İstanbul, Ankara, İzmir'de cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanet 21 Ocak 2022 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte detaylar..

Cuma namazı bugün saat kaçta?

İstanbul cuma namazı saat kaçta? 13:20

Ankara cuma namazı saat kaçta? 13:05

İzmir cuma namazı saat kaçta? 13:27

Bursa cuma namazı saat kaçta? 13:20

Edirne cuma namazı saat kaçta? 13:30

Eskişehir cuma namazı saat kaçta? 13:14

Samsun cuma namazı saat kaçta? 12:51

Trabzon cuma namazı saat kaçta? 12:37

Hakkari cuma namazı saat kaçta? 12:21

Van cuma namazı saat kaçta? 12:22

Diyarbakır cuma namazı saat kaçta?12:35

Konya cuma namazı saat kaçta? 13:06

Şanlıurfa cuma namazı saat kaçta? 12:41

Manisa cuma namazı saat kaçta? 13:24

Adana cuma namazı saat kaçta? 12:55

Mersin cuma namazı saat kaçta? 12:57

Diyanet il il namaz vakitleri için tıklayın

21 Ocak Cuma hutbesi

İslam: Allah Katında Yegane Din

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “Kuşkusuz Allah katında yegâne din İslam’dır.”

Okuduğum hadis-i şerifte Allah Resûlü (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Kim, Rab olarak Allah’tan, din olarak İslâm’dan ve peygamber olarak Hz. Muhammed’den razı olursa ona cennet vacip olur.”

Aziz Müminler!

İslam; son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) tarafından insanlığa tebliğ edilen hayat nizamıdır. Hz. Âdem’le birlikte insanlığa ulaşmaya başlayan vahyin son ve en mükemmel halidir.

İslam; insanı, dünya ve ahirette Allah’ın nimetlerine ulaştıran kutlu bir davettir. Kurtuluş ve selamete çıkaran dosdoğru bir yoldur. O, her ruhun istediği, her akl-ı selimin aradığı ve kıyamete kadar geçerli olan tek hak dindir.

Değerli Müminler!

İslam, hayatın gayesini ve yaratılış hikmetini öğrenmek isteyen insana ikna edici cevaplar sunar. İnsanın hayatını anlamlı kılar. Onu her daim iyiliğe ve hayra çağırır. Canın, malın, aklın, dinin ve neslin korunmasını emreder. Daralan kalplere kuvvet, bunalan ruhlara metanet verir. İnsana kendisiyle, Rabbiyle, insanlarla ve tüm canlılarla sağlıklı bir iletişim kurmasında rehberlik eder. İnsanoğluna, aklını ve yüreğini kullanarak yaşanabilir bir dünya inşa etmenin yollarını öğretir.

Kıymetli Müslümanlar!

Bütün insanlığa gönderilen İslam’ın ruhu, tevhit, samimiyet ve istikamettir. Evet, yüce dinimizin ruhu, Allah’ın birliğine gönülden inanmak ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. O’ndan başkasına kulluk ve ibadet etmemektir. İşlerinde ve bütün hallerinde doğruluk yolundan gitmektir. Nitekim “Bana İslam ile ilgili öyle bir nasihat ver ki, bu konuda başka kimseye soru sorma ihtiyacım kalmasın.” diyen bir sahabiye Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

” Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol.”

Aziz Müslümanlar!

Yüce dinimiz İslam, güzel ahlak dinidir. Hak ve hakikat, fıtrat ve hayat dinidir. Adalet ve rahmet, şefkat ve merhamet dinidir. Esenlik ve selamet, huzur ve güven dinidir. İlim ve hikmet, itidal ve kolaylık dinidir.

Bugün bize düşen, İslam’ın eşsiz bir nimet olduğunun farkında olmaktır. Bizi Müslümanlardan kıldığı için Yüce Rabbimize daima şükretmektir. İslam’ın yüce değerlerini ve güzelliklerini hayatımıza aktarmaktır. İslam’ın dosdoğru yolundan ayrılmamak, hayatımızı istikamet üzere yaşamak için gayret sarf etmektir.

Unutulmamalıdır ki, bütün insanlığın huzur ve dirilişi İslam’dadır, İslam’ın hayat yüklü mesajlarındadır. Yine hatırlanmalıdır ki, “Kim İslam’dan başka bir din arama çabası içine girerse, bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır.”

Cuma namazı kaç rekâttır?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar.Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

Cuma namazı kime farz?

Cuma namazını kimler kılar? Şu şartları taşıyan kişiye Cuma namazı kılmak farz olur:

Müslüman olmak,

Akıllı olmalı,

Ergenlik çağına gelmiş olmak,

Erkek olmak,

Hür ve serbest olmak,

Mukim olmak (misafir olmamak),

Sağlıklı olmak,

Kör olmamak,

Ayakları sağlam olmak.

Cuma namazında hutbeye yetişilmezse ne olur?

Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir? Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63).