Koronavirüs salgınında rakamların düşmesi için tam kapanma dönemi başlıyor. Ülkemizde 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacak. Bu sebeple vatandaşlar kapanmanın olacağı günlerde Cuma namazlarının kılınıp kılınmayacağını merak ediyor. Konu hakkında açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi. Peki, camiler açık olacak mı?

Cuma namazı kılınacak mı? Camiler tam kapanmada açık olacak mı?

Milyonlarca kişi tam kapanma döneminde camilerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede bu hususta bir ifade yer almadı. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu hakkında açıklama yaptı. Bakan Soylu, vatandaşların evlerine en yakın camiye gidebileceklerini belirtti.