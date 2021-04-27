  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Cuma namazı kılınacak mı? Camiler tam kapanmada açık olacak mı?
İSLAM

Cuma namazı kılınacak mı? Camiler tam kapanmada açık olacak mı?

Bu hafta cum namazı kılınacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde tam kapanma dönemi başlıyor. 29 Nisan’da başlayacak kısıtlamaya kısa bir süre kala vatandaşlar Cuma namazlarını kılıp kılamayacaklarını araştırıyor. Kapanmada camiler açık olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-27 17:23:00 -
Cuma namazı kılınacak mı? Camiler tam kapanmada açık olacak mı?

Koronavirüs salgınında rakamların düşmesi için tam kapanma dönemi başlıyor. Ülkemizde 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacak. Bu sebeple vatandaşlar kapanmanın olacağı günlerde Cuma namazlarının kılınıp kılınmayacağını merak ediyor. Konu hakkında açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi. Peki, camiler açık olacak mı?

Cuma namazı kılınacak mı? Camiler tam kapanmada açık olacak mı?

Milyonlarca kişi tam kapanma döneminde camilerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede bu hususta bir ifade yer almadı. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu hakkında açıklama yaptı. Bakan Soylu, vatandaşların evlerine en yakın camiye gidebileceklerini belirtti.

Pazarlar kurulacak mı? Semt pazarları kapanmada kurulacak mı?
Pazarlar kurulacak mı? Semt pazarları kapanmada kurulacak mı?

Yaşam

Pazarlar kurulacak mı? Semt pazarları kapanmada kurulacak mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'nin skandal soykırım çıkışına Türkiye daha yanıt vermedi! Ankara'nın en büyük kozunu açıkladı
Dünya

ABD'nin skandal soykırım çıkışına Türkiye daha yanıt vermedi! Ankara'nın en büyük kozunu açıkladı

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak değerlendirmesine ilişk..
Biden'ın 'soykırım' küstahlığına karşı Türkiye'den bomba hamle gelebilir!
Gündem

Biden'ın 'soykırım' küstahlığına karşı Türkiye'den bomba hamle gelebilir!

Bloomberg'de yer alan bir iddiaya göre ABD Başkanı Joe Biden'ın "soykırım" skandalı karşı Türkiye, terör örgütü PYD'ye operasyon düzenleyebi..
'Filozof' Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı
Gündem

'Filozof' Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı

Bir dönem gündeme oturan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Kayalar, verdiği röportajda yeni hedefini açıkladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay