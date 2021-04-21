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Yaşam Cuma günü sokağa çıkma yasağı olur mu? 23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı?
Yaşam

Cuma günü sokağa çıkma yasağı olur mu? 23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı?

Bu hafta yasak Perşembe akşamı mı başlıyor? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kısa bir zaman kaldı. 23 Nisan Cuma günü resmi tatil olduğu için sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, Cuma günü yasak var mı? 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağı saatleri

Yeniakit Publisher
2021-04-21 17:15:00 -
Cuma günü sokağa çıkma yasağı olur mu? 23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na kısa bir zaman kaldı. 23 Nisan bilindiği gibi resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu sebeple 23 Nisan’da pek çok kurum çalışmayacak. Peki, Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Cuma günü sokağa çıkma yasağı olur mu? 23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, cuma gününe denk geliyor. 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Henüz açıklanmasa da 22 Nisan Perşembe 19.00’da başlayacak yasağın 26 Nisan Pazartesi 05.00’e kadar sürmesi bekleniyor.

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