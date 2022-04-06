Cübbeli Ahmet Hoca'yı şok eden araştırma! Ağzı açık kaldı

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Youtube hesabından yayınladığı videoda gençler arasında artış gösteren “Ateizm” ve “Deizme” değindi ve muhafazakar aileleri çocuk yetiştirme konusunda topa tuttu. Yapılan bir araştırmaya göre 400 bin gencin deistlik ve ateistlik tehlikesi altında olduğunu belirten Cübbeli Ahmet Hoca'nın açıklamaları şöyle:

"400 bin gencimiz ateistlik ve deislik tehlikesi altındaymış. Bunların ekserisi beni dinleyen, sizin gibi namazlı abdestli, kimisi hafız, hacı hoca takımının çocuklarıymış. Bu bizim için büyük tehlike ve kayıp. Zaten dinsizin oğlu dinsiz, ateistin oğlu ateist, donsuzun oğlu donsuz olmuş, onların bir kaybı yok. Biz diyoruz ki efendim; solcudur, komünisttir, kemalisttir bilmem ne bu aileler zannediyoruz. Adamlar 400 bin kişinin çetelesini tutmuş aileleriyle konuşuyorlar, yüzde 70 namazlı abdestli, burada bir yanlış yok mu? Hacı hoca takımının çocuk yönetiminde, eğitiminde yanlışı yok mu?"

4 bin 500 kişi Cerrahpaşa'ya cinsiyet değiştirme ameliyatı için başvurmuş

Aldığı bazı duyumlarla ilgili de konuşan Cübbeli Ahmet, ”4 bin 500 kişi Cerrahpaşa’ya müracaat etmiş, erkek ya da kadın olmak operasyonu için, masraflarını da devlet karşılayacakmış” dedi.

LGBT yürüyüşüne katılan çoğu İmam Hatipli öğrenciler....

İmam hatip liselerine giden öğrencilerin, LGBT yürüyüşlerine katıldığını belirten Cübbeli Ahmet, "Çoğu imam hatibe giden öğrenciler, Nişantaşı’nda LGBT yürüyüşünde varmış. Hükümete yakın kesimden bilgi aldım yahu muhalefetten değil ki” ifadelerini kullandı.