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İSLAM Cübbeli Ahmet Hoca 28 Şubat'ta yaşadıklarını anlattı! Yürek sızlatan işkence
İSLAM

Cübbeli Ahmet Hoca 28 Şubat'ta yaşadıklarını anlattı! Yürek sızlatan işkence

Serdar Arseven'in Youtube kanalına konuşan Cübbeli Ahmet Hoca, 28 Şubat darbecilerinin cezaevinde kendisine nasıl işkence ettiklerini anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 21:23:00 - 2022-02-27 21:53:37

 Yeniakit.com.tr 

Cübbeli Ahmet Hoca, Serdar Arseven'in Youtube kanalında 28 Şubat sürecinde darbecilerin kendisine nasıl zulmettiğini anlattı.

FETÖ'yü aklamak için kendisini yaktıklarını söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Sonra benden helallik istediler. Bunun helalleşmesi mi olur?" dedi. 

Cübbeli Ahmet Hoca tek başına 7 ay boyunca bir hücereye kapatıldığını da aktarırken, tuvalet ihtiyacının bile giderilmediğini ifade etti. Cübbeli Ahmet Hoca'nın anlattıkları yürekleri sızlattı.

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