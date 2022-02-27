Cübbeli Ahmet Hoca 28 Şubat'ta yaşadıklarını anlattı! Yürek sızlatan işkence

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Cübbeli Ahmet Hoca, Serdar Arseven'in Youtube kanalında 28 Şubat sürecinde darbecilerin kendisine nasıl zulmettiğini anlattı.

FETÖ'yü aklamak için kendisini yaktıklarını söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Sonra benden helallik istediler. Bunun helalleşmesi mi olur?" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca tek başına 7 ay boyunca bir hücereye kapatıldığını da aktarırken, tuvalet ihtiyacının bile giderilmediğini ifade etti. Cübbeli Ahmet Hoca'nın anlattıkları yürekleri sızlattı.