  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Teşkilat setinde haraç şoku! 30 bin TL ve araç istediler, ölümle tehdit ettiler Başkan Erdoğan 'bekletmeyin' talimatı verdi: O ismin dokunulmazlığı her an kaldırılabilir MİT personel alımı başladı! İşte MİT'e girmek için gerekli şartlar ve evraklar İsrail'de hükümet krizi büyüyor! Eisenkot'tan Netanyahu'ya İran savaşı uyarısı Okullarda ilk ara tatil başlıyor! Öğrenciler ne zaman ders başı yapacak? Ali Karahasanoğlu Saadet Partisi'ne sordu: Bu kiri nasıl temizleyeceksiniz? İsrail hastane vurdu! Çok sayıda şehit var Yok böyle rakam! Türkiye'den o ülkeye 100 bin İHA ve helikopter satışı 12 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi Zekeriya Say yazdı: “fon” mu “don” mu?
Kültür - Sanat CSO Ada Ankara'da Goethe ve Mevlana'nın düşünce dünyası müzikle buluşacak
Kültür - Sanat

CSO Ada Ankara'da Goethe ve Mevlana'nın düşünce dünyası müzikle buluşacak

Yeniakit Publisher
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
CSO Ada Ankara'da Goethe ve Mevlana'nın düşünce dünyası müzikle buluşacak

Başkentin kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, Doğu ve Batı’nın edebi ve felsefi birikimini müziğin evrensel diliyle bir araya getiren özel bir konsere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Devlet Çoksesli Korosu DenizBank Konserleri kapsamında düzenlenecek “Batı Doğu Divanı – Goethe ve Mevlana” konseri, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da gerçekleştirilecek.

Başkentin kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, Doğu ve Batı’nın edebi ve felsefi birikimini müziğin evrensel diliyle bir araya getiren özel bir konsere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Devlet Çoksesli Korosu DenizBank Konserleri kapsamında düzenlenecek “Batı Doğu Divanı – Goethe ve Mevlana” konseri, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da gerçekleştirilecek.

Goethe ve Mevlana’nın düşünsel mirasından ilham alan konser, iki farklı kültürün ortak insani değerlerini müzik aracılığıyla ele alacak. Çağdaş koro müziği ve çok sesli vokal eserler konusundaki çalışmalarıyla uluslararası müzik alanında tanınan Şef Georg Grün’ün yöneteceği Devlet Çoksesli Korosu’na konserde piyanoda Gülce Sevgen, neyde ise Süleyman Yardım eşlik edecek.

Programda Brahms, Theofanidis ve Turgay Erdener’in eserleri seslendirilecek. Batı’nın çok sesli müzik geleneği ile Doğu’nun köklü kültürel ve düşünsel mirasını aynı sahnede buluşturacak konser, Goethe’nin Doğu edebiyatına duyduğu ilgiyi Mevlana’nın insan, yaşam ve varoluş üzerine düşünceleriyle birlikte yorumlayacak. Farklı dönemlere ve coğrafyalara ait iki önemli düşünce geleneği, müziğin birleştirici gücüyle ortak bir anlatımda buluşacak. Konserin dikkat çeken bölümlerinden birini besteci Turgay Erdener’in Mevlânâ’nın Mesnevî eserindeki ilk 18 beyitten hareketle hazırladığı müzikal diyalog oluşturacak. Neynâme olarak da anılan bu beyitlerde, ney metaforu üzerinden ayrılık, özlem ve insanın kendi özüne yeniden kavuşma arayışı anlatılacak.

Turgay Erdener’in bestesiyle müzikal bir anlatıma kavuşan düşünsel miras, Goethe’nin Doğu şiirinden beslenen edebi yaklaşımıyla birlikte ele alınacak. Konser, Doğu ve Batı kültürlerinin farklı anlatım biçimlerini çağdaş koro müziğinin olanaklarıyla bir araya getirerek edebiyat, düşünce ve müzik arasında özgün bir bağ kuracak. Farklı medeniyetlerin ortak insani değerlerine ışık tutan “Batı Doğu Divanı – Goethe ve Mevlana” konseri, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da sanatseverlerle buluşacak. Biletleri CSO Ada Ankara, Biletinial web sitelerinden, SanatCepte uygulamasından veya CSO Ada Ankara fuaye alanında yer alan Biletinial gişesinden temin edebilirsiniz.

 

Türkiye'ye oluk oluk turist aktı: En çok hangi ülkelere geldi? Bakan Ersoy Türkiye'ye duyurdu
Türkiye'ye oluk oluk turist aktı: En çok hangi ülkelere geldi? Bakan Ersoy Türkiye'ye duyurdu

Kültür Sanat

Türkiye'ye oluk oluk turist aktı: En çok hangi ülkelere geldi? Bakan Ersoy Türkiye'ye duyurdu

İstanbul'un 1600 yıllık mirası Londra'da dünyayla buluşuyor! Bakan Ersoy haberi verdi
İstanbul'un 1600 yıllık mirası Londra'da dünyayla buluşuyor! Bakan Ersoy haberi verdi

Kültür Sanat

İstanbul'un 1600 yıllık mirası Londra'da dünyayla buluşuyor! Bakan Ersoy haberi verdi

İstanbul'un 1600 yıllık mirası Londra'da dünyayla buluşuyor! Bakan Ersoy haberi verdi
İstanbul'un 1600 yıllık mirası Londra'da dünyayla buluşuyor! Bakan Ersoy haberi verdi

Kültür Sanat

İstanbul'un 1600 yıllık mirası Londra'da dünyayla buluşuyor! Bakan Ersoy haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan turizm sektörüne yeni desteği açıkladı! Bakan Ersoy’dan teşekkür mesajı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan turizm sektörüne yeni desteği açıkladı! Bakan Ersoy’dan teşekkür mesajı geldi

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan turizm sektörüne yeni desteği açıkladı! Bakan Ersoy’dan teşekkür mesajı geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan turizm sektörüne yeni desteği açıkladı! Bakan Ersoy’dan teşekkür mesajı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan turizm sektörüne yeni desteği açıkladı! Bakan Ersoy’dan teşekkür mesajı geldi

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan turizm sektörüne yeni desteği açıkladı! Bakan Ersoy’dan teşekkür mesajı geldi

{galleryalbum id:183237 slug:'turkiyeye-oluk-oluk-turist-akti-en-cok-hangi-ulkelere-geldi'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23