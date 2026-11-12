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Eğitim
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Yeniakit Publisher
Ara tatil başlıyor! Tepkiler nasıl olmalı? Çocuk için ders kampı da olmasın ekran tatili de...

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Ara tatil başlıyor! Tepkiler nasıl olmalı? Çocuk için ders kampı da olmasın ekran tatili de...

13 Kasım Cuma günü milyonlarca öğrenci bir haftalık ara tatile çıkıyor. Hafta sonları ile beraber yaklaşık 10 günlük tatil çocukları bekliyor.

#1
Foto - Ara tatil başlıyor! Tepkiler nasıl olmalı? Çocuk için ders kampı da olmasın ekran tatili de...

Her yönüyle ölçülü bir tatil tavsiye eden Çocuk Gelişimi Uzmanı Filiz Yıldırım ise önemli noktalara değindi.

#2
Foto - Ara tatil başlıyor! Tepkiler nasıl olmalı? Çocuk için ders kampı da olmasın ekran tatili de...

2 haftalık yoğun sınavların ardından ara tatilde ilk toplu sonuçların görüleceğine dikkat çeken Yıldırım, "Bu karne değil ancak karnelerden önceki ilk toplu sonuçlar olacak. Ben tüm anne babalara ölçülü tepki gösterme tavsiyesinde bulunuyorum. Düşük puan getiren çocuklara sert ve yıkıcı bir tepki yerine ılımlı yaklaşın. Çocuğa nasıl hissettiğini, bu dersin en çok neresinde zorlandığını sormanız onu da bu sürecin bir parçası haline getirir" dedi.

#3
Foto - Ara tatil başlıyor! Tepkiler nasıl olmalı? Çocuk için ders kampı da olmasın ekran tatili de...

Çocukların, sınıf arkadaşları veya kardeşleriyle asla kıyaslanmaması gerektiğini belirten Çocuk Gelişimi Uzmanı Filiz Yıldırım, "Ebeveyn sevgide de, tepkide de ölçülü olmak zorunda. Çocuğunuzun gösterdiği çabaya dikkat çekmek ve öne çıkartmak onu daha da iyiye teşvik eder. Belki de bu süreç çocuğunuzla aranızdaki mesafeyi azaltıp olaya onun gözünden bakabilmenizi de sağlayacak. Belki de çocuğunuzun çok basit bir noktaya takıldığını görecek ve küçük bir müdahalenizle onun yeniden yola devam etmesini sağlayacaksınız" şeklinde konuştu.

#4
Foto - Ara tatil başlıyor! Tepkiler nasıl olmalı? Çocuk için ders kampı da olmasın ekran tatili de...

Hafta sonları ile beraber yaklaşık 10 günlük tatilin uyku düzenini bozmaya yeteceğini vurgulayan Yıldırım, "Tabii ki çocukların rahatlamaya ihtiyacı var. Okul varmış gibi çok erken yatmaları pek gerçekçi değil ancak yine de ipin ucunu kaçırmamak gerekir. Zira bu 9 günün ardından yeniden o erken yatma saatine alışmaya çalışacaklar" dedi.

#5
Foto - Ara tatil başlıyor! Tepkiler nasıl olmalı? Çocuk için ders kampı da olmasın ekran tatili de...

Tatilde ders ve ekran ölçüsünün korunması gerektiğini de ifade eden Çocuk Gelişimi Uzmanı Filiz Yıldırım, "Özellikle bazı annelerin ara tatillerde evi ders kampına çevirdiğini görüyorum, bu doğru değil. Çocuk zaten belli bir yoğunluğun içinden tatile giriyor. Biraz rahatlaması ve yeniden enerji toplaması şart. Çocuğa boş saatler ayrılması mühim. Ancak bunun tamamen televizyon başında geçirilen bir ekran tatili de olmamasını tavsiye ediyoruz. Çünkü 9 günlük tatil, bu kez de yaklaşık 2 ayda alınan kıvamın kaybedilmesine sebep olabilir" dedi.

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