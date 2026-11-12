Ara tatil başlıyor! Tepkiler nasıl olmalı? Çocuk için ders kampı da olmasın ekran tatili de...

Çocukların, sınıf arkadaşları veya kardeşleriyle asla kıyaslanmaması gerektiğini belirten Çocuk Gelişimi Uzmanı Filiz Yıldırım, "Ebeveyn sevgide de, tepkide de ölçülü olmak zorunda. Çocuğunuzun gösterdiği çabaya dikkat çekmek ve öne çıkartmak onu daha da iyiye teşvik eder. Belki de bu süreç çocuğunuzla aranızdaki mesafeyi azaltıp olaya onun gözünden bakabilmenizi de sağlayacak. Belki de çocuğunuzun çok basit bir noktaya takıldığını görecek ve küçük bir müdahalenizle onun yeniden yola devam etmesini sağlayacaksınız" şeklinde konuştu.