Türkiye NAVTEX yayımladı! Fransız gemisine izin verdik

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki deniz tabanı kablo döşeme projesi için araştırmalarda bulunacak Fransız bandıralı Abeille Marengo gemisine yönelik yeni bir NAVTEX ilan etti.

Türk denizcilik makamlarının yayımladığı 1127/26 numaralı NAVTEX'te, bilimsel araştırmaların Türkiye'nin NAVTEX hizmet alanı ve Türk kıta sahanlığı içerisinde, Türk makamlarıyla koordine edilen ve bu makamların onay verdiği hatlar boyunca gerçekleştirileceği belirtildi.

Duyuruda, Türkiye'nin 18 Mart 2020'de Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarına da açıkça atıfta bulunuldu.

Projenin yürütücüsü Fransa ile Türkiye arasında günlerdir devam eden diplomatik temasların ardından yayımlanan NAVTEX, Doğu Akdeniz'deki yetki tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Ankara, araştırma faaliyetlerinin kendi makamlarının onayı ve koordinasyonuyla belirlenen güzergâhlarda yürütüleceğini kayda geçirdi. Böylece Türkiye, kendi kıta sahanlığı içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin tutumunu denizcilik duyurusuyla bir kez daha ortaya koydu.

ATİNA RAHATSIZ OLDU

Türkiye'nin yayımladığı NAVTEX, Atina yönetimini rahatsız etti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türk NAVTEX'inin geçersiz ve hükümsüz olduğunu savunarak duyurunun herhangi bir hukuki sonuç doğurmadığını ileri sürdü.

Yunan tarafı, araştırma faaliyetleri için izin başvurusunun yalnızca Yunanistan ve GKRY'ye yapıldığını iddia etti. Atina'nın Türk NAVTEX'ine karşı bir karşı NAVTEX yayımlaması da bekleniyor.

27 EKİM'DEN BERİ LİMANDA BEKLİYORDU

27 Ekim'den bu yana Girit Adası'ndaki Kandiye Limanı'nda bekleyen Fransız bayraklı Abeille Marengo, NAVTEX'in yayımlandığı akşam test amacıyla limandan ayrıldı.

Geminin testlerin ardından yaklaşık 24 saat içerisinde Doğu Akdeniz'e açılarak Kaşot Adası açıklarında araştırma faaliyetlerine başlaması bekleniyor.