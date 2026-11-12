UEFA Uluslar Ligi’nde hangi maç hangi kanalda? Hepsi şifresiz açık kanalda
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UEFA Uluslar Ligi’nde 5 hafta maçları bu akşam başlıyor. A Milli Takımız dahil ligdeki hangi maçın hangi kanalda yayınlanacağı da belli oldu. İşte ayrıntılar...
UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden zorlu maçlar yine futbolseverlerle buluşacak.
A Milli Futbol Takımı ilk sınavını bu akşam TSİ 20.00'de Belçika karşısında verecek. Bizim Çocuklar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Fransa'ya konuk olacak.
İki mücadele de ATV'den canlı yayınlanacak. Diğer maçlar; A Spor, A Haber, A2 ve A Para'dan şifresiz ve HD kalitesiyle ekrana gelecek.
Uluslar Ligi'nin maçları Turkuvaz Medya Grubu kanallarında yayınlanıyor. Şifresiz ve naklen yayınlanacak maçlarda taraftarlar dünya yıldızlarını doyasıya izleyebilecek.
İşte milli maçların tarih, saat ve kanalları:
Bu akşam
20.00 Türkiye-Belçika | ATV
22.45 İtalya-Fransa | A Spor
22.45 Çekya-İspanya | A Haber
22.45 İngiltere-Hırvatistan | A2
Yarın:
22.45 Sırbistan-Almanya | A Spor
22.45 Hollanda-Yunanistan | A Haber
22.45 Slovenya-İsviçre | A Para
14 Kasım Cumartesi
20.00 Norveç-Galler | A Spor
22.45 Portekiz-Danimarka | A Haber
22.45 İsveç-Bosna Hersek | A Spor
22.45 Romanya-Polonya | A Para