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Spor UEFA Uluslar Ligi’nde hangi maç hangi kanalda? Hepsi şifresiz açık kanalda
Spor

UEFA Uluslar Ligi’nde hangi maç hangi kanalda? Hepsi şifresiz açık kanalda

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UEFA Uluslar Ligi’nde hangi maç hangi kanalda? Hepsi şifresiz açık kanalda

UEFA Uluslar Ligi’nde 5 hafta maçları bu akşam başlıyor. A Milli Takımız dahil ligdeki hangi maçın hangi kanalda yayınlanacağı da belli oldu. İşte ayrıntılar...

UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden zorlu maçlar yine futbolseverlerle buluşacak.

A Milli Futbol Takımı ilk sınavını bu akşam TSİ 20.00'de Belçika karşısında verecek. Bizim Çocuklar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Fransa'ya konuk olacak.

İki mücadele de ATV'den canlı yayınlanacak. Diğer maçlar; A Spor, A Haber, A2 ve A Para'dan şifresiz ve HD kalitesiyle ekrana gelecek.

Uluslar Ligi'nin maçları Turkuvaz Medya Grubu kanallarında yayınlanıyor. Şifresiz ve naklen yayınlanacak maçlarda taraftarlar dünya yıldızlarını doyasıya izleyebilecek.

İşte milli maçların tarih, saat ve kanalları:

Bu akşam

20.00 Türkiye-Belçika | ATV

22.45 İtalya-Fransa | A Spor

22.45 Çekya-İspanya | A Haber

22.45 İngiltere-Hırvatistan | A2

Yarın:

22.45 Sırbistan-Almanya | A Spor

22.45 Hollanda-Yunanistan | A Haber

22.45 Slovenya-İsviçre | A Para

14 Kasım Cumartesi

20.00 Norveç-Galler | A Spor

22.45 Portekiz-Danimarka | A Haber

22.45 İsveç-Bosna Hersek | A Spor

22.45 Romanya-Polonya | A Para

Bizim Çocuklar, Belçika’yı İzmir’de ağırlıyor! İşte muhtemel 11’ler
Bizim Çocuklar, Belçika’yı İzmir’de ağırlıyor! İşte muhtemel 11’ler

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Bizim Çocuklar, Belçika’yı İzmir’de ağırlıyor! İşte muhtemel 11’ler

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