COP31'de uluslararası iş birliği: Üst düzey iklim eylemi toplantısı yapıldı!
Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, Sıfır Atık Vakfı ve Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi iş birliğinde üst düzey iklim eylemi toplantısı yapıldı. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, farklı ülkelerden siyasetçiler ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, sıfır atık yaklaşımının iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü ve küresel iş birliği olanaklarını değerlendirdi.