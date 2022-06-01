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Spor Crespo adım adım La Liga'ya doğru...
Spor

Crespo adım adım La Liga'ya doğru...

Fenerbahçe'ye Vitor Pereira tarafından kazandırılan Portekizli futbolcu Miguel Crespo'ya Atletico Madrid'den sonra bir başka La Liga ekibi Villarreal talip oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 16:03:00 -
Crespo adım adım La Liga'ya doğru...

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo'ya Atletico Madrid'den sonra bir başka La Liga ekibi Villarreal talip oldu.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Estroil'den 1,5 miyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Miguel Crespo'nun talipleri artıyor. Atletico Madrid'in kadrosuna katmak istediği Portekizli orta saha için Villarreal devreye girdi.

Portekiz basınından Abola Gazetesi, İspanyol ekibinin Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro'luk bir teklif sunduğunu iddia etti. Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery'nin Fransız orta saha oyuncusu Étienne Capoue'nin halefi olarak gördüğü Miguel Crespo'yu çok istediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Jorge Jesus'un vatandaşı Miguel Crespo'ya gelen teklifler için ne cevap vereceği merak konusu oldu.

 

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