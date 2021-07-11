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Yerel Çorum'da Seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç yandı
Yerel

Çorum'da Seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç yandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde hafif ticari araç seyir halindeyken yandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 05:42:00 -
Çorum'da Seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç yandı

Edinilen bilgiye göre, bağ evinden ilçeye dönen Mustafa Çalan yönetimindeki 19 HG 785 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç seyir halinde iken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü araçtan indi. Telefonunu da araç içinde kalan sürücü vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaian Osmancık Belediyesi itfaiye yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Büyük bir kısmı yanan araç, Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından çekici ile olay yerinden kaldırıldı.Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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