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Spor Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 16:16:00 -
Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında bugün Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.

Saat 21.45'te Alanya Oba Stadı'nda yapılacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapacak. Mücadele beIN Sports 1'den yayımlanacak.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Welinton Souza'nın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Cenk Tosun yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Beşiktaş, ligin ilk haftasında Yukatel Kayserispor ile evinde oynadığı maçı Rachid Ghezzal'ın uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 kazandı.

Alanyaspor ise VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-2 üstünlük sağlayarak sezona galibiyetle başlayan takımlardan biri oldu.

Beşiktaş rakibine karşı üstün
İki takım ligde 12 kez karşı karşıya gelirken, bunların 9'unu Beşiktaş kazandı.

Taraflar arasında sadece bir maç berabere tamamlanırken, Alanyaspor rakibine 2 kez üstünlük kurabildi.

Siyah-beyazlı takım, 2016-2017 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor ile yaptığı ilk 5 maçtan galibiyetle ayrılırken, sonrasındaki 4 maçta ise bir beraberlik ve 3 galibiyet aldı.

Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini 2020-2021 sezonunda 2-1'lik skorla elde ederken, geçen sezon yine evinde rakibine 2-0 üstünlük kurdu.

Geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ise Beşiktaş 4-1 kazandı.

Siyah-beyazlı takım oynanan 12 maçta 25 gol atarken, Alanyaspor ise fileleri 10 kez havalandırdı.

 

 

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