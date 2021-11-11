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Spor Conte'den örnek karar! Ketçap ve mayonez yasak
Spor

Conte'den örnek karar! Ketçap ve mayonez yasak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın yeni teknik direktörü Antonio Conte, oyuncularının ketçap ve mayonez tüketmesini yasakladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 02:32:00 -
Conte'den örnek karar! Ketçap ve mayonez yasak

Tottenham'ın yeni teknik direktörü Antonio Conte, takım içinde disiplininden taviz vermek istemiyor. Takım içindeki otoritesini ilk günden yansıtmaya çalışan İtalyan teknik adam, futbolcularına da yeni kurallar getirdi.

Daily Mail'in aktardığı habere göre oyuncularından bazılarının aşırı kilolu olduğunu belirten Conte, futbolcularının beslenme alışkanlıkları ile ilgili yeni kurallar getirdi. Tesislerde ağır yiyecekleri ve sandviçleri menüden çıkartan teknik adam ketçap ve mayonez kullanımını da yasakladı.

Ayrıca oyunculara verilen meyve suyu miktarında ve yemek pişirmede kullanılan yağ miktarında da kesintiler yapıldı.

Conte, Chelsea'yi çalıştırırken de buna benzer kurallar uygulamıştı.

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