Çok kullanımlı bez maskeye ihracat vizesi çıktı

Korona virüsü salgınının dünya genelinde pandemiye dönüşmesi sonrasında 4 Mart 2020 tarihinde yayınlanan İhracat 2020/4 sayılı tebliğ çerçevesinde cerrahi maske, koruyucu maske ile birlikte ihracatı ön izne tabi hale gelen bez maskeye ihracat vizesi çıktı.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü 12 Mayıs 2020 tarihli kararıyla, çok kullanımlı bez maske (dokuma ve örme) ihracatında ön izin şartı aranmayacağını duyurdu.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, çok kullanımlık bez maskelerin cerrahi maske ve koruyucu maske ile aynı statüde değerlendirilmemesi gerektiğini 2 aydır dile getirdiklerini, ihracatçı birliklerine ve CİMER’e bu anlamda çok sayıda başvuru olduğunu, girişimlerinin sonuç verdiğini ve çok kullanımlık bez maske ihracatının yolunun ihracat genel müdürlüğü tarafından açıldığını kaydetti.

Sertbaş, "Hazır giyim ihracatı yaptığımız müşterilerimiz çok kullanımlık maske talebinde de bulundu. Bugüne kadar müşterilerimize olumlu cevap veremiyorduk. Bez maske pazarının dünya genelinde 2 milyar dolarlık bir büyüklüğü olduğu hesaplanıyor. Bu pastadan gecikmeli de olsa pay alabileceğimiz gibi, müşterilerimizin taleplerine yerine getirebileceğimiz için müşteri memnuniyetini de sağlamış olacağız. Çok kullanımlı maske ihracatının yolunu açan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanımız İsmail Gülle’ye teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Türk konfeksiyon sektörünün Covid-19 sürecinde cerrahi maske ve koruyucu maske üretimine yoğunlaştığını ve Türk halkını ithalata gerek kalmadan maskeyle buluşturduğunu, maske dağıtımında kurulan son sistemde Türk halkının neredeyse maliyetine maske aldığını kaydetti.