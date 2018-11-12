Çocuklarına 'Adolf' ismini verdiler! Haklarında karar verildi
İngiltere'nin Birmingham şehrinde, çocuklarına 'Adolf Hitler' ismini veren çift terör örgütüne üye olmaktan suçlu bulundu.12 Kasım 2018 Pazartesi 18:06
Çocuklarına 'Adolf Hitler' ismini veren çift, İngiltere’de terör listesine alınan ‘Ulusal Eylem’ adlı örgüte üye olmaktan suçlu bulundu.
Çocuklarına Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in adını veren İngiliz çift, aşırı sağcı terör örgütü Ulusal Eylem'e üye olmaktan suçlu bulundu.
Birmingham'da görülen davanın bugünkü duruşmasında, Adam Thomas ve Claudia Patatas adlı çiftin, İngiltere'de terör listesinde yer alan aşırı sağcı Ulusal Eylem örgütüne üye olduğuna hükmedildi.
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