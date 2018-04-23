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Çocuk başbakandan alkış alan 'seçim' cevabı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle başbakanlık koltuğuna oturan Esma Didesu Taşyürek, ​"Son kez Başbakanlık koltuğunda oturuyorsunuz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Halkımız 24 Haziran'da en doğru olana karar verecektir" cevabını verdi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:19
Çocuk başbakandan alkış alan 'seçim' cevabı

 Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocukları kabul etti. Çocuklara 23 Nisan'ın önemini anlatan Yıldırım'ın koltuğuna  11 yaşındaki Esma  Didesu Taşyürek oturdu. 

BAŞBAKAN'DAN 23 NİSAN MESAJI

Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada "23 Nisan çocuk bayramı, Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan kabul edilen ilk resmi bayramdır. Bu bayramın bir hikayesi var. Aziz milletimiz, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenik düşmüş, ülkemizi işgal edenlerle amansız bir mücadeleye girişmiştir. Bu mücadelede, kadın, erkek, ihtiyar birçok kişiyi bu savaşlarda şehit verdik. Birçok çocuğumuz yetim, öksüz kaldı. 23 Nisan'da Meclis açıldığında ulusal egemenliğimiz bütün dünyaya duyuruldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk çocuklarımız için büyük bir bayram, şenlik düzenledi. Çocuklarımızın inançlarının, umutlarının artması için düzenlenen bu bayram çok büyük ilgi gördü. Bu bayramı dünyanın her yerine armağan eden bir ülkeyiz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz, gayret ediyoruz. 23 Nisan Bayramı'nızı kutluyorum. Bakanlar Kurulu bugün sizin. Sözü başbakanınıza bırakıyorum." ifadelerini kullandı.



EĞİTİM İÇİN ÇOCUKLARIN GÖRÜŞÜ ALINMALI

23 Nisan'da Başbakanlık koltuğuna oturan Esma Taşyürek, "Herkese nice mutlu bayram diliyorum. Bizlere bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimize, gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Sevgili arkadaşlarım hepİizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun. Eğitim için çocukların görüşü alınmalı" diye konuştu.

SEÇİM SORUSU

"Son kez Başbakanlık koltuğunda oturuyorsunuz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Esma Taşyürek, "Halkımız 24 Haziran'da en doğru olana karar verecektir" dedi. Taşyürek'in cevabı salondakiler tarafından alkışlanırken. Başbakan Yıldırım da esprili bir dille "aldınız mı cevabı" dedi.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 11:19
  1. Binali yıldırım
  2. 23 nisan
  3. EsmaDidesu Taşyürek

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