Cipse elinizi bile sürmeyin! Evde sağlıklı cips yapımı (Orijinalini aratmayan) fırında patates kabuğundan cips...

Eğer kızartılmış olan o gıda bir tahıl ya da patates ürünü ise tehlike daha da büyük demektir. Zira bu gibi gıdalar yakıldıkları ve/veya kızgın yağda pişirildikleri zaman içlerinde akrilamid denen kanserojen bir madde oluşur. Fazla kızartılmış, yanmış ekmeklerde de oluşabilen bu madde söz konusu olduğunda en büyük tehlike ise cipslerden geliyor.

Çocuklar başta olmak üzere gün içinde çok sık zararlı yiyecekler tüketiyoruz. Bu tarz atıştırmalıkların başında da cipsler geliyor. Siz de çocuğunuzun bu cipsler yerine evde daha sağlıklı atıştırmalıklar yemesini istiyorsanız bu tarif tam size göre: Fırında patates kabuğundan cips..

Her ne kadar tükettiğimiz yiyecek ve içeceklere, sağlığımız için mümkün olduğunca fazla özen göstermeye çalışsak da, ya kendimiz ya da çocuklarımız sağlıksız besinleri bir şekilde tüketebiliyor. Bu zararlı gıdaların ilk sırasında genellikle cipsler bulunuyor.

İşte çoğunlukla çocukların tükettiği ve oldukça zararlı olan cipslere alternatif olarak evde yapabileceğiniz fırında patates kabuğundan cips tarifi ve malzemeleri...

Patates kabuğu cipsi tarifi için malzemeler:

4 adet orta boy patates

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Kırmızı toz biber

Sarımsak tozu

Kırmızı pul biber

Karabiber

Tuz

Patates kabuğu cipsi tarifi:

Patates kabuğu cipsi tarifi için; ilk olarak 4 adet orta boy patatesi temiz bir fırça yardımı ile musluk altında tamamen temizlenene kadar elinizle ovalayarak yıkayın. Sonrasında patatesleri iyice kurulayın. Daha sonra bir sebze soyacağı ya da bir bıçak yardımı ile patateslerin kabuğunu güzelce soyun.

Soyduğunuz bu patateslerin kabuğunu bir kaba bırakın. Kabukların üzerine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin. Sonrasında damak tadınıza göre tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kırmızı pul biber ve sarımsak tozu ilave edin. Tüm malzemeleri eliniz ile iyice harmanlayın. Baharatların patates kabukları ile iyice birleşmesini sağlayın.

Hazırladığınız baharatlı patates kabuklarını yağlı kağıt serili fırın tepsisi içine boşaltın. Eliniz ile patates kabuklarını üst üste gelmeyecek şekilde yan yana sıralayın. Daha önceden ısıtılmış 190 derece fırına bırakın. Üzerleri iyice kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirin.

Patates kabuğundan cipsi piştikten sonra fırından çıkartıp, ilk sıcaklığın çıkması için kısa bir müddet dinlendirin. Sonrasında sıcak ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz.



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Patates kabuğundan cips daha farklı nasıl yapılır?

Patates kabuğundan cipsi bu tarifte olduğu gibi fırında yapmanın yanı sıra isterseniz kızgın yağda kızartarak da hazırlayabilirsiniz. İçindeki baharatları damak tadınıza göre değiştirebilir, arttırıp, azaltabilirsiniz.

Patates kabuğu cipsi ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 30 dakika yeterlidir. Bu sürenin 10 dakikası hazırlık, 20 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 2 kişilik patates kabuğu cipsi için geçerlidir.

Evde Cips Yapımı (Orijinalini Aratmayan) Tarifi İçin Malzemeler

-3 adet büyük boy patates

-1 çorba kaşığı sirke

-Yeteri kadar su (patatesleri soyup suda bekletmek için)

Kızartmak için;

-Bol sıvı yağ

Evde Cips Yapımı (Orijinalini Aratmayan) Tarifi Nasıl Yapılır?

Patateslerin kabuklarını soyalım. Patateslerimizi incecik doğrayalım.

İnce soyma aparatımız varsa onunla daha iyi olur. Yoksa rende ile yapabilirsiniz.

İnce olmasına dikkat edelim. Sirkeli suda 10 dk bekletelim. Nişastasını iyice akıtalım.

Sonra kurulayıp, bol yağda kızartalım. Dilerseniz baharatlı da yapabilirsiniz.

Kızaran ciplerin üzerine tuz serpelim. Çıtır çıtır cipsimiz hazır. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun.

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