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Dünya Çin'in sanayi üretimi hızlı artış gösterdi
Dünya

Çin'in sanayi üretimi hızlı artış gösterdi

Yeniakit Publisher
2023-12-15 09:45:00 -
Çin'in sanayi üretimi hızlı artış gösterdi

Çin'in sanayi üretimi Kasım ayında Şubat 2022'den bu yana en hızlı artışını gösterdi, ancak perakende satışlardaki büyümenin beklentileri karşılamadığı bildirildi. Bu, dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan Çin'in düzensiz bir toparlanma içinde olduğuna işaret etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, Çin'in sanayi üretimi Kasım ayında bir önceki yıla göre %6,6 arttı. Üretim artıyı %5,6 olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ekim ayında üretim %4,6 artmıştı.

Perakende satışlar Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre %10,1 artarak Mayıs ayından bu yana en hızlı büyüme hızına ulaştı .Analistler 2022'deki düşük bazın ardından %12,5'lik bir artış bekliyorlardı. Perakende satışlar Ekim ayında %7,6 artmıştı.

Bank of America'nın Büyük Çin ekonomisti Miao Ouyang, "Veriler karışık bir çanta. Verilerin tamamına bakarsanız, iç talebin hala zayıf tarafta olduğunu gösteriyor ve hükümetin ekonomiyi istikrara kavuşturmak için kesinlikle daha fazlasını yapması gerekiyor" dedi.

Kentsel alanlardaki sabit varlık yatırımları yılın ilk 11 ayında kümülatif olarak %2,9 büyüdü.

Ulusal İstatistik Kurumu, ilk 11 aydaki kümülatif bazda, altyapı ve imalat yatırımlarının yıllık bazda sırasıyla %5,8 ve %6,3 arttığını; perakende satışların %7,2 yükseldiğini, gayrimenkul geliştirme yatırımlarının ise %9,4 düştüğünü açıkladı.
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Çin'in kentsel işsizlik oranı Kasım ayında %5 seviyesinde kaldı.

 

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