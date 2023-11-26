Çin’in en mutlu 10 şehri açıklandı

Eyalet planında özel olarak belirlenen en mutlu 10 eyalet başkenti ve şehri arasında, “UNESCO Yaratıcı Gastronomi Şehirleri” listesinde bulunan Chengdu ve bir zamanlar İtalyan gezgin Marco Polo tarafından ‘cennet şehri’ olarak selamlanan Hangzhou yer alıyor. Listede ayrıca Ningbo, Nanjing, Guangzhou, Changsha, Shenyang, Hohhot, Qingdao ve Taiyuan şehirleri de bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı tarafından yönetilen Oriental Outlook dergisinin sponsorluğunda gerçekleştirilen anket ve seçim etkinliği, art arda 17 yıldır düzenleniyor. Xinhua Haber Ajansı Başkan Yardımcısı Liu Jian, video bağlantısı aracılığıyla yaptığı konuşmada “Vatandaşların yaşamlarının taşıyıcıları olarak şehirler, yüksek kaliteli kalkınmaya doğru ilerledikçe yeni misyonlar üstleniyorlar” dedi.

Forumda eyalet planında özel olarak belirlenen en mutlu eyalet başkentleri ve şehirlerin yanı sıra 11 şehir daha, Çin’in en mutlu eyalet düzeyindeki şehirleri olarak listelendi. Bu arada ilçe düzeyindeki 11 şehir ve 10 kentsel bölge de en mutlu yerler olarak seçildi. (CGTN TÜRK)