Çin’den Tayvan Boğazı’nda gerilimi tırmandıran hamle

Yeni Akit Ankara

Çin Dışişleri Bakanı Wang, “En temel fark, Tayvan’ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olması, Taiwan meselesinin tamamen Çin’in içişleri dahilinde bulunmasıdır. Ukrayna meselesi ise Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmazlıktır. Bazıları Ukrayna sorununda egemenlik ilkesini vurgularken, Tayvan konusunda ise Çin’in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltalamaya devam ediyor. Bu bariz bir çifte standarttır” ifadesini kullandı.

ABD tek Çin ilkesine meydan okuyor!

Wang Yi, Tayvan Boğazı’ndaki gerginliğin, Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin tek Çin ilkesini kabul etmeyi reddederek “iki Çin” ve “bir Çin-bir Tayvan” propagandası yaparak Tayvan’ın tarihini çarpıtmasından kaynaklandığına dikkat çekti ve bu girişimlerin Tayvan’ın geleceğini riske attığını vurguladı. Wang, “Çin'in gelişmesini engellemek isteyen bazı ABD’li güçler ‘Tayvan bağımsızlığı’ yanlılarını cesaretlendirerek tek Çin ilkesine meydan okumaktadır. Bu, uluslararası ilişkilerin temel normlarını ciddi şekilde ihlal edip Tayvan Boğazı’nın barış ve istikrarına ciddi şekilde zarar vermektedir. ABD’nin bu girişimi, Tayvan’ı tehlikeli bir duruma sokmakla kalmayıp aynı zamanda kendisine zarar verecektir” dedi.

“Barış, Çin’in birleşmesine bağlı”

Tayvan Boğazı’nın iki yakasının aynı kök ve kültürden geldiğini vurgulayan Wang Yi, Tayvan’ın geleceğinin iki yaka arasındaki ilişkilerin barışçıl gelişmesi ve Çin’in birleşmesine bağlı olduğunun altını çizdi. Wang, “Tayvan’ı kullanarak Çin’i kontrol etme” komplosunun başarısızlığa mahkum olduğunu, Tayvan’ın sonunda anavatana döneceğini sözlerine ekledi.