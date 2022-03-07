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Dünya Çin'den Rusya ve Ukrayna'ya flaş teklif!
Dünya

Çin'den Rusya ve Ukrayna'ya flaş teklif!

Rusya'ya uygulanan yaptırımları kınayan Çin, Ukrayna ile Rusya arasında ara bulucu olmayı teklif etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 16:16:00 - 2022-03-07 16:22:07
Çin'den Rusya ve Ukrayna'ya flaş teklif!

Ukrayna’ya başlattığı saldırıların ardından birçok ülke tarafından Rusya’ya ağır yaptırımlar uygulanırken Çin, iki ülke arasında ara bulucu olmayı teklif ederek Rusya’ya uygulanan yaptırımları kınadı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, “Rusya ile dostluğumuz devam ediyor. İki ülke arasındaki anlaşmazlıkları diyalog ve müzakere yoluyla barışçıl yollarla çözmeye ve tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağırıyorum. İki ülkenin de meşru güvenlik endişelerini yerine getirmeliyiz. Bölgede, uzun vadeli barışın sağlanması için etkili bir Avrupa güvenlik mimarisi uygulanmaya konulmalı.” ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çin son durumu yakından izliyor ve tüm tarafları temkinli olmaya ve durumun kontrolden çıkmasını önlemeye çağırıyoruz. Çin hükümeti, askeri saldırıyı bir işgal olarak tanımlamayı reddetti ve Batılı ülkeleri Rusya'nın meşru güvenlik endişelerine saygı duymaya çağırdı.” dedi.

Kiev'de çatışma hazırlığı

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırılarının 12'nci gününde başkent Kiev, Harkov, Mariupol ve Sumy’de sivillerin tahliye edilmesi için geçici ateşkes ilan edildi. Saat 10.00’dan itibaren ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından kentlerde oluşturulan toplanma noktalarında sivillerin tahliye için bekleyişi başladı.

Kiev'in merkezinde ise sıcak çatışma ihtimaline karşı önlemler artırıldı. Kent meydanına barikatlar ve kumdan oluşan siperler kuruldu. Ukrayna askerleri ise kentin kritik noktalarına konuşlandırıldı.

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