Çin'den dev askeri hamle! New York’un beş katı büyüklüğünde

Çin denizaltılarla iletişim kurmak için Kablosuz Elektromanyetik Yöntem (WEM) geliştirdi. Bu geliştirilen teknik ile Çin, denizaltılarını yüzeye çıkarmadan 100 metre derinlikte iletişim kurabilecek. Sistem ile toprağa radyo sinyalleri göndererek Dünya'nın sinyalleri yansıtması sağlanıyor.

İnşasının 13 yıl sürdüğü iddia edilen tesisin konumunun gizliliğinin korunabilmesi için konuyla ilgili çalışan bilim adamlarına bile bilgi verilmediği iddia ediliyor. Tesisin Çin'in orta kesiminde yer aldığı tahminler arasında yer alıyor.



Araştırmacılar, antenin 0.1 ila 300 hertz frekansında düşük frekanslı radyo dalgaları (ELF sinyalleri) yayacağını belirtti. Ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün bağlı olduğu Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı, bu dalgaları kanser ile ilişkilendiriyor.



Bilim insanlarına göre, telsiz sinyalleri sadece atmosferden değil, aynı zamanda 3 bin 500 kilometreye kadar olan bir aralıkta Dünya'nın kabuğundan da geçiyor.



Yapılan deneyler ve araştırmalara göre, uzun süreli ELF sinyallerine maruz kalan kişilerde çocukluk dönemi lösemi riski artıyor.

TM Dijital Haber Merkezi