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Dünya Çin'den AB'ye yaptırım tepkisi
Dünya

Çin'den AB'ye yaptırım tepkisi

Yeniakit Publisher
2024-02-26 20:40:00 -
Çin'den AB'ye yaptırım tepkisi

Çin, Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamında 4 Çinli şirketi yaptırım listesine almasına tepki gösterdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, AB'nin tek taraflı yaptırımlarının ve yargı yetkisini sınır aşırı kullanmasının uluslararası hukukta temeli olmadığı belirtildi.

Brüksel'in tutumunun, Aralık 2023'te Pekin'de düzenlenen Çin-AB Zirvesi'ndeki mutabakata aykırı olduğu ve ilişkileri olumsuz etkileyeceği vurgulanan açıklamada, "AB'ye, Çin ile kapsamlı stratejik ortaklığın genel çıkarlarını göz önünde bulundurma çağrısını yapıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Çin'in, ülke şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağı kaydedildi.

Rusya'ya yeni yaptırım paketinde 4 Çinli şirket yer almıştı

AB ülkeleri, 21 Şubat'ta Rusya'ya Ukrayna Savaşı nedeniyle 13'üncü yaptırım paketini onaylamıştı. Paket kapsamında yaptırım listesine alınan kuruluşlar arasında ilk kez Çinli şirketler yer almıştı.
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Çin ana karasında kayıtlı Guangzhou Ausay Technology, Shenzhen Biguang Trading ve Yilufa Electronics ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde kayıtlı RG Solutions, Rusya'ya savaşta askeri destek sağladığı iddia edilen ticari ilişkileri nedeniyle yaptırım listesine alınmıştı. Şirketlerin, Rus alıcıların, Avrupa'da üretilen, askeri ve sivil ikili kullanımı olan ürünlere erişmesine yardım ve aracılık ettiği iddia edilmişti.

Kaynak: AA

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