Çin’den 26 milyar dolarlık hamle

Çin Uluslararası Radyosu’nun haberine göre; İstihdamı dengeye ve istikrara kavuşturma politika ve önlemlerini optimize etmeye yönelik çabaların parçası olarak Çin, 2024 yılı sonuna değin istihdama elverişli politikalar uygulamaya devam edecek. Nitekim basın konferansında, şirketlerin yükünün yılda ortalama 180 milyar yuan (26 milyar dolar) azaltılacağı bildirildi.

Ayrıca Çin, yeni üniversite mezunları dâhil olmak üzere, genç insanların istihdam edilmesini teşvik ediyor. Nisan ortası itibarıyla yeni açılan 4,2 milyon iş yeri, orta boy ve büyük kentlerde düzenlenen fuarlarda sunuldu ve iş arayanlar için 197 özel hizmet etkinliği düzenlendi.

Öte yandan ek beceri edinme faaliyeti çerçevesinde 2,61 milyondan fazla mesleki eğitim fişi bastırıldı ve 2023 yılının ilk çeyreğinde ülke çapında 3,5 milyon adet sübvansiyonla desteklenmiş mesleki özel beceri eğitimi gerçekleştirildi.