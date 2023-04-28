Çin’de “komando gezi” modası: Günde 30 bin adım, 48 saat uykusuzluk!

Çin’in önde gelen sosyal medya platformlarında ülkenin dört bir köşesinden gelen gençler, kendi özel seyahat tecrübelerini, ruh hali ve mutluluğunu paylaşıyor: 30 saat içinde 1300 kilometre kat ederek 6 turistik yeri gezdim”, “24 saat içinde Shenyang kentinde tüm yerel lezzetleri tattım…” Bu paylaşımlar, benzer gezileri teşvik ediyor.

Bu tür aşırı şekilde yoğunlaştırılmış gezi için gençler, genellikle cuma akşamı veya cumartesi sabahı yola çıkmayı tercih ediyor, ders programından daha dolu bir gezi programı önceden hazırlanıyor. Amaç en kısa zaman içinde ve en az parayla en fazla turistik mekânı görmek. Amaca ulaşılınca gençler, pazar gecesi trene binip ertesi sabah okulda veya iş başında oluyor.

Seyahat, eskiden insanların aradığı şiirsel yavaş hayat iken, şimdi ise daha çok gençlerin vücutlarının sınırlarını zorlayan, komandoların antrenmanlarına benzeyen bir spor haline geldi.

Bir araştırma kuruluşunun raporuna göre, 2023 yılının başında gençlerin yüzde 70’ten fazlası evden çıkıp seyahat yapma niyetinde. Bu gençlerin 2023 yılı için planladıkları ortama gezi sayısı 3,7 ve toplam seyahat uzunluğu 17 gün olarak açıklandı.

Şimdiye kadar, gençlerin destinasyonları genellikle en popüler turistik kentler oldu. Örneğin Beijing, Shanghai, Xi’an, Chengdu, Hangzhou, Wuhan, Chongqing, Nanjing gibi simge kentler… Bu kentlerde çok sayıda turistik mekân yoğun şekilde bir arada bulunduğu için, gezi programının dakik bir şekilde kadar planlanması mümkündür.

“Komando gezi”, yüksek maliyet performansının peşinde. Özel gezi fonuna sahip olmayan gençler, ya anne baba tarafından sağlanan geçim masrafları ya da az miktardaki maaşından tasarruf edip biriktiriyor. Geceyi trende geçirdikleri için otel parası ödemiyor, yemek ihtiyaçlarını ise restoran yerine ayaküstü karşılıyorlar.

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“Komando gezi” neden moda haline geldi?

“Komando gezinin” belli zamanlarda ve belli yaş grubundaki insanların seçtikleri yeni bir gezi tipi olduğu savunuluyor. Bu yılın başından beri, Çin’in turizm piyasası sürekli ısınıyor. Çiçeklerin açtığı bahar mevsiminde insanlar hep evden çıkıp dışarıda gezmek istiyor. Güncel verilere göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı için yapılacak 5 gün tatilde iç gezi rezervasyonlarının miktarı 2019 yılına göre yüzde 200 arttı. Bu, son 5 yılın en yüksek seviyesi oldu. KOVID-19’dan dolayı çok sayıda gencin uzun mesafeli gezi şansı olmadı. Artık seyahat zamanı olduğuna inanıyorlar.

Öte yandan komando gezinin geçmişi de epeyce eski. Xu Xiake, komando gezginlerin atası, Çin’in Evliya Çelebisi olarak biliniyor. Ming Hanedanı (1368-1644) dönemine ait Xu, yazdığı bir günlükte sabah tekneye bindiğini, 35 kilometre kat ettikten sonra akşam Kunshan adlı bir yere geldiğini, sonra tekrar yola çıkarak 5 kilometreden sonra karşı yakaya geçtiğini yazıyor. Xu, 30 yıl süreyle tüm Çin’i gezdi ve Xu Xiake’nın Gezi Notları kitabını yayımladı.