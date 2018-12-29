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Çin'de dikkat çeken ceza: Çocuk kaçıranlara idam!

Çin’de çocuk kaçıran 5 kişilik çetenin iki üyesine idam cezası verildi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 14:35
Çin'de dikkat çeken ceza: Çocuk kaçıranlara idam!

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangcou kentindeki bir Orta Halk Mahkemesi’nde 2003 ile 2005 arasında 9 çocuk kaçıran 5 kişilik çetenin yargılandığı dava sonuçlandı.

Çetenin iki üyesine idam cezası verilirken, bu kişilerin siyasi haklarından mahrum edileceği, mal varlıklarına el konulacağı bildirildi.

Çin Yüksek Halk Mahkemesinin verilerine göre, 2015-2018'de yargı organları 2 bin 806 kadın ve çocuk kaçırma vakasını sonuçlandırdı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 14:35
  1. idam
  2. Çin
  3. çocuk kaçırma

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