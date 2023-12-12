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Dünya Çin’de bu yıl açılan AVM sayısı, 400’e ulaşacak!
Dünya

Çin’de bu yıl açılan AVM sayısı, 400’e ulaşacak!

Yeniakit Publisher
2023-12-12 20:52:00 -
Çin’de bu yıl açılan AVM sayısı, 400’e ulaşacak!

Son açıklanan bir rapora göre, 2023 yılında Çin’de yaklaşık 400 yeni alışveriş merkezinin açılmış olacağı bekleniyor.

Bu yılın ilk yarısında alışveriş merkezlerinin günlük ziyaretçi ortalaması 18 bin 500 civarında oldu. Bu sayı, China Chain Store & Franchise Association raporuna göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 oranında bir artışa tekabül ediyor. Aynı rapor, 2022 sonu itibarıyla Çin’de 30 bin metrekareyi aşkın bir alanı kaplayan 6 bin 700 kadar alışveriş merkezi bulunduğu bilgisini içeriyor.

Söz konusu rapor, Çin tüketici piyasasının çok çeşitlilik edindiğini, tüketici alışkanlıklarının da sürekli olarak çeşitliliğe ve kişisel yönelimler izlediğini belirtiyor. Buna göre, tüketicilerin gittikçe artan tüketim biçimlerine ve deneyimlerine yönelmelerinden dolayı tüketimin dijital ve akıllı dönüşümünün de hız kazandığı saptanıyor. (CGTN TÜRK)

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