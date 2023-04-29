Çin’de benzin ve dizelin perakende satış fiyatında 23 dolarlık indirim

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, benzin ve dizel fiyatlarının ton başına, sırasıyla 160 yuan (yaklaşık 23,11 dolar) ve 155 yuan kadar düşürüleceğini açıkladı. Mevcut resmi fiyatlandırma mekanizması çerçevesinde rafine edilmiş petrol ürünlerinin fiyatları, uluslararası ham petrol fiyatlarının dalgalanmaları dikkate alınarak ayarlanıyor.

Öte yandan, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, ülkenin en büyük üç petrol şirketi olan China National Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation ve China National Offshore Oil Corporation adlı kuruluşların yanı sıra petrol rafinerilerine, üretimlerini aynı düzeyde tutmaları, nakliyat sürecini kolaylaştırarak istikrarlı bir tedariki güvenceye almaları talimatı da verildi.,