Çin’de 10 yılda 3 bin 400 sulak alan projesi uygulandı
Çin’de koruma altında bulunan sulak alanların oranı yüzde 52,65’e çıktı, ekolojik çevre sürekli iyileştirildi. Çin Ulusal Orman ve Mera İdaresi’nden edinilen bilgiye göre, şu ana kadar ülke genelinde toplam 602 sulak alanları koruma bölgesi ve bin 600’den fazla sulak alan parkı kuruldu. Bunlardan 64’ü uluslararası önemli sulak alanlar olarak belirlendi.
Yeni Akit Ankara
Çin Ulusal Orman ve Mera İdaresi’nden yapılan açıklamada Çin Komünist Partisi 18. Ulusal Kongresi’nin düzenlendiği 2012 yılından bu yana, ülke genelinde uygulanan sulak alanları koruma projeleri sayısının 3 bin 400’ü aştığına, ayarlanan özel sermayenin 16 milyar 900 milyon yuanı bulduğuna, yeni artan ve restore edilen sulak alanların 800 bin hektarı aştığına işaret edildi.
Açıklamaya göre, son yıllarda Çin’de sulak alanlara yönelik koruma sürekli güçlendirilerek, sulak ekolojik çevre iyileştiriliyor. Ramsar Sulak Alanlar Sözleşmesi 14. Taraflar Konferansı, 5-13 Kasım günlerinde Cenevre ve Çin’in Wuhan kentinde düzenlenecek.