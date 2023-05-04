Çin’de 1 Mayıs kaçışı

29 Nisan’dan 3 Mayıs’a kadar süren 5 günlük 1 Mayıs İşçi Bayramı tatili sırasında Çin’de sınır giriş-çıkış yapan turistlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 2,2 kat artarak 6 milyon 265 bini buldu. Çin Ulusal Göç İdaresi (NIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, tatil sırasında sınır giriş yapanların sayısı 3 milyon 120 bini bulurken, çıkış yapanların sayısıysa 3 milyon 145 bin oldu.

Öte yandan aynı dönemde yurtiçi seyahat sayısı yıllık bazda yüzde 70,83 artarak 274 milyona ulaştı. Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan açıklanan verilere göre, 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasındaki beş günlük tatilde ülkede kaydedilen seyahat sayısı 2019 yılının aynı döneminin yüzde 119,09’una denk geldi.

Veriler ayrıca, tatilde yurtiçi turizm gelirinin yıllık bazda yüzde 128,9 artışla 148 milyar 56 milyon yuana ulaştığını, bu miktarın 2019 yılının aynı döneminin yüzde 100,66’sına tekabül ettiğini gösterdi.