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Yerel Çınarcık'ta üzen görüntü
Yerel

Çınarcık'ta üzen görüntü

Yalova, Çınarcık'ta sahile ölü yunus vurdu. Bölge sakinleri, "Şu manzarayı gördük, çok üzüldük" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 14:10:00 -
Çınarcık'ta üzen görüntü

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yer alan Karpuzdere sahilinde dün akşam saatlerinde ölü yunus karaya vurdu.

Yunusu sahilde gezintiye çıkan vatandaşlar gördü. Ölü yunusun bulunduğu yerden alınması için bölgeye Çınarcık Belediyesi Zabıta ve Veterinerlik ekibi gönderildi. Ölü yunus ekipler tarafından bulunduğu yerden alındı.

Sahilde gezintiye çıkan bir kişi, "Biz buranın sakinleriyiz. Arkadaşımızla gezmeye geldik. Şu manzarayı gördük, çok üzüldük" diye konuştu.

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