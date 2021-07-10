Çınarcık'ta üzen görüntü
Yalova, Çınarcık'ta sahile ölü yunus vurdu. Bölge sakinleri, "Şu manzarayı gördük, çok üzüldük" diye konuştu.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yer alan Karpuzdere sahilinde dün akşam saatlerinde ölü yunus karaya vurdu.
Yunusu sahilde gezintiye çıkan vatandaşlar gördü. Ölü yunusun bulunduğu yerden alınması için bölgeye Çınarcık Belediyesi Zabıta ve Veterinerlik ekibi gönderildi. Ölü yunus ekipler tarafından bulunduğu yerden alındı.
Sahilde gezintiye çıkan bir kişi, "Biz buranın sakinleriyiz. Arkadaşımızla gezmeye geldik. Şu manzarayı gördük, çok üzüldük" diye konuştu.