Çin Devlet Başkanı Jinping’den flaş İngiltere kararı
Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng’in İngiltere Kralı III. Charles’ın taç giyme törenine katılacağı bildirildi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng’in 6 Mayıs'ta Londra'da düzenlenecek olan İngiltere Kralı III. Charles’ın taç giyme törenine katılacağı duyuruldu. Açıklamada, Han Zheng’in 7-12 Mayıs tarihleri arasında Portekiz ve Hollanda’yı da ziyaret edeceği kaydedildi.
İngiltere Kralı Charles ve eşi Camilla, 6 Mayıs’ta başkent Londra’daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi’nde taç giyecek. Törene 203 ülkeden 2 binin üzerinde konuk katılacak. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın yanı sıra bakanlar ve bazı Lordlar Kamarası üyelerinin de katılacağı törende, Liz Truss ve Tony Blair gibi eski İngiltere başbakanlarının yanı sıra İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf da bulunacak.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek törene katılacak siyasi isimler arasında yer alıyor. ABD Başkanı Joe Biden ise taç giyme törenine katılamayacak ancak ülkesi adına eşi Jill Biden törende hazır bulunacak. Törende, Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temsil edecek.