Çin boş durmuyor! Uzaydan sonra şimdi de deniz altına

Yeni Akit Ankara

Mürettebatlı dalgıç Shenhai Yongshi’yi (Derin Deniz Savaşçısı) taşıyan araştırma gemisi Tansuo-2’deki (Keşif 2) araştırmacılar, keşif gezileri sırasında istasyonu konuşlandırdılar. CAS, geminin Çin’in güneyindeki Hainan Eyaletindeki Sanya’ya döndüğünü açıkladı.

Yerinde bilimsel deney istasyonu, son yıllarda Çin tarafından önerilen yeni bir derin deniz sistemi. Merkez olarak bir derin deniz baz istasyonunu alır, çeşitli mürettebatsız dalgıçları taşıyabilir ve bir dizi yerinde deney ve keşif gerçekleştirmek için kimyasal/biyolojik laboratuvarlara ve diğer platformlara erişebilir.

CAS’a bağlı Derin Deniz Bilimi ve Mühendisliği Enstitüsü’nden araştırmacı Chen Jun, geleneksel deniz araştırmalarının deniz tabanından örnekler aldığını ve bunları kara laboratuvarlarında test ettirdiğini söyledi. Chen, derin denizde yerinde test yapmanın çevresel değişiklikler nedeniyle numune verilerinin zarar görmesini veya kaybolmasını önleyebileceğini belirtti.

CAS’a göre istasyon, deniz tabanında otonom olarak çalışacak ve izleme ve yönetimini yapabilecek. Tüm veriler, derin deniz planörü aracılığıyla kıyıdaki kontrol merkezine düzenli olarak iletilecek ve araştırmacılar ayrıca yerinde bilimsel deney istasyonunu uzaktan kontrol edebilecek.

İstasyonun güç sistemi 1.000 kilovat saat elektrik depolayabilir ve istasyonun yarım yıldan fazla bir süre boyunca deniz tabanında sürekli çalışmasını destekleyebilir. Bu görevde, “Derin Deniz Savaşçısı” mürettebatlı denizaltı, yerinde laboratuvar ile baz istasyonuna bağlandı ve istasyonun kablosuz iletişim ve mod değiştirme gibi bir dizi testi gerçekleştirdi. Gelecekteki görevlerde, istasyon daha akıllı, mürettebatsız deneyler, tespit ve bilgi iletim sistemlerine bağlanacak.