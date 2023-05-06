Çin, Avrupa’ya yayılıyor! Yüzde 148’lik artış

Bakan yardımcısının açıklamalarına göre Çin şirketleri, söz konusu bölgelerde beyaz eşya ve ev aletlerine, tıp alanına, lojistik, enerji ve maden sektörlerine yatırım yapmaya hevesli görünüyor. Çin’in bu grup ülkelerle ticareti 2012 yılından bu yana yılda ortalama yüzde 8,1 oranında büyüdü. Bu dönemde Çin’in aynı ülkelerden yaptığı ithalat ise resmi verilere göre, yıl bazında ortalama yüzde 9,2 oranında arttı.

Öte yandan, bu yılın ilk çeyreğinde iki yönlü ticaret, bir yıl öncesine kıyasla yüzde 1,6 kadar yükselerek 33,3 milyar dolara varmış bulunuyor. Çin, 2012 yılında “Çin-Orta ve Doğu Avrupa” iş birliği mekanizması lanse edildiğinden beri bu ülkeler için çok önemli bir ticari partner ve ithalat kaynağı konumuna geldi. Nitekim Çin-Avrupa yük treni sayısı 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 9 artarak 16 bin düzeyine vardı. Polonya, Macaristan Slovakya ve diğer bölge ülkeleri, söz konusu Çin-Avrupa yük trenlerinin ana destinasyonları oldu.

Bu bağlamda, 16-20 Mayıs tarihleri arasında Doğu Çin eyaleti Zhejiang’ın Ningbo kentinde düzenlenecek olan “Tüketici Malları Fuarı”nın üçüncüsünün de, Çin ile Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki ekonomik bağların daha da sıkılaşmasına katkıda bulunacağı açıklanıyor. Zhejiang Vali Muavini Lu Shan, bu üçüncü fuara ikincisine kıyasla yüzde 30 fazla katılımla 3 bin kadar firmanın sergiye katılmasını bekliyor. Bugüne kadar 2 bin 30 alıcı fuar için kayıt yaptırdı; ziyaretçi sayısının ise 100 bini aşması bekleniyor.