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Spor Çin, Asya Kupası ev sahipliğinden çekildi
Spor

Çin, Asya Kupası ev sahipliğinden çekildi

Çin, artan koronavirüs salgını nedeniyle 2023 Asya Kupası ev sahipliğinden çekildiğini açıkladı. Asya Futbol Konfederasyonu, Pekin'in kararını doğrularken ev sahipliğinde Katar ve Suudi Arabistan öne çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 10:08:00 - 2022-05-15 10:15:46
Çin, Asya Kupası ev sahipliğinden çekildi

Çin'de son dönemde artan Covid-19 vakaları ülkenin uluslararası organizasyonlarını da etkilemeye başladı. 2022 Kış Olimpiyatlarına sıkı kurallar çerçevesinde ev sahipliği yapan Pekin, 2023 Asya Kupası'ndan çekildi.

Euronews'teki habere göre Asya Futbol Konfederasyonu, Çin'in artan koronavirüs salgını nedeniyle 2023 Asya Kupası ev sahipliğinden çekildiğini cumartesi günü duyurdu.

Asya Futbol Konfederasyonu Genel Kurulu'nun 5 Haziran 2019'da Paris'te yapılan olağanüstü toplantısında ev sahibi olarak Çin seçildi.

Toplantıda turnuvanın 16 Haziran-16 Temmuz 2023 tarihleri ​​arasında Çin'in 10 ayrı kentinde yapılması planlandı. Ancak artan Covid-19 vakaların bu planın iptal edilmesine yol açtı.

Çin'in çekilmesinin ardından 2027 Asya Kupası'na ev sahipliği için kampanya yürüten Katar ve Suudi Arabistan öne çıktı. Hindistan ve İran da 2027 Asya Kupası'na ev sahipliği yapmak için başvuran aday ülkeler arasında bulunuyor. Yeni ev sahibine gelecek yılın başında karar verilebileceği belirtildi.

Dört yılda bir yapılan Asya Kupası, geleneksel olarak ocak ve şubat aylarında düzenleniyordu. Son turnuvada Katar şampiyon olmuştu.

 

 

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