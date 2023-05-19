Çin, 2023'te gayri safi hedefini bakın ne olarak belirledi! Dünya Liderli olmak istiyor: Yeni kalkınma hamlesi

Çin Ulusal Halk Kongresi (NPC), 2023 Hükümet Çalışma Raporu'nda (GWR) açıklandığı üzere Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) için yaklaşık %5'lik bir hedef belirledi.

Çin liderliğe oynuyor!

Rapor, Çin'in önümüzdeki yıl için kapsamlı ekonomik ve kalkınma görevlerini özetliyor ve ülkenin bu hedeflere ulaşma stratejilerine ilişkin içgörü sağlıyor. Sıcak yeni gelime haberinde elektrikli otomobillere geçişin hızlanmasıyla birlikte Çin'in dünya otomotiv pazarındaki yükselişi sürüyor. Geçen yıl otomotiv ihracatında Almanya'yı geçerek ikinciliğe yükselen Çin, yılın ilk üç ayında da Japonya’yı geçerek, dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı unvanını kazandı.

Yüksek kaliteli büyümeye ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik kasıtlı bir geçişle Çin, 2023 için "yaklaşık %5" GSYİH büyüme hedefi aracılığıyla ekonomik istikrara ulaşmayı hedefliyor. Bu hedef, uzun vadeli ekonomik sağlık ve güvenilir ilerlemeye öncelik vermek için odaklanmış bir çabayı göstermektedir.

wam.ae'nin aktardığı haberde: Ayrıca GWR, bu yıl yaklaşık 12 milyon kentsel iş oluşturma ve önceki yılın en az 11 milyonluk kriterini aşma gibi iddialı bir hedef de belirliyor. Çin, iş oluşturmaya öncelik vererek artan nüfusunu desteklemeyi ve çeşitli sektörlerde istihdam fırsatlarını geliştirmeyi hedefliyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre GSYİH, 2023'ün ilk çeyreğinde %4,5'lik bir büyüme oranı yaşadı ve ekonominin %4,8 büyüdüğü bir önceki yılın ilk çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme oldu. Bu büyüme, Çin neredeyse 3 yıldır yürürlükte olan katı COVID-19 kısıtlamalarının gölgesinden çıktığı için özellikle önemlidir. Özellikle, ekonomi 2022'nin 4. çeyreğinde %2,9 büyümüştü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan euronews aktardığı haberde ise; Analistlere göre Pekin bu planıyla, Ukrayna’yı işgal eden Rusya’nın önemli ölçüde kontrolü altında bulunan bu bölgede liderliği ele geçirme planı yapıyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Orta Asya’nın altyapı ve ticareti artırarak gelişmesini öngören büyük kalkınma planını bugün kamuoyuna açıkladı.

Analistlere göre Pekin bu planıyla, Ukrayna’yı işgal eden Rusya’nın önemli ölçüde kontrolü altında bulunan bu bölgede liderliği ele geçirme planı yapıyor.

Şi Cinping, Çin'in Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da başlayan ve Çin ile 5 Orta Asya Cumhuriyeti'ni bir araya getiren Çin-Orta Asya Zirvesi’nde yaptığı konuşmada Pekin’in bölgeye yönelik planla ve projeleri hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Çin Devlet Başkanı, “Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan ile kalkınma stratejilerini koordine etmeye ve bu ülkelerin modernleşmesini teşvik etmeye hazır. Bu zirve, altı ülkenin ekonomik kalkınmasına ve canlanmasına yeni bir ivme kazandıracak ve bölgesel barış ve istikrara güçlü bir pozitif enerji verecek.” dedi.

İşbirliğinin güçlendirilmesinden bütün ülkelerin kazançlı çıkacağını dile getiren Şi Cinping, “Hep birlikte ilişkileri derinlemesine ve kapsamlı bir şekilde geliştirerek, yüksek düzeyde kazan-kazan işbirliğine dayanan yeni bir paradigmayı ortaklaşa geliştireceğiz.” ifadesini kullandı.

Reuters’in haberinde, Çin'in Orta Asya'ya verdiği desteğin ABD'nin Pekin’e yönelik “tek taraflı eylemlerde bulunduğu” suçlamalarına karşı bir yanıt teşkil ettiği yorumu yapıldı.

Şu, basın toplantısında yaptığı açıklamada Orta Asya ülkelerinin güvenlik sorunlarına da destek vaadinden bulunarak, şunları söyledi.

Çin’den ticareti artıralım çağrısı

“Çin ve Orta Asya ülkeleri, egemenlik, bağımsızlık ve uzun vadeli kalkınma gibi temel çıkarlar konusunda karşılıklı güven duygusunu derinleştirmeli ve birbirlerine açık ve güçlü destek sunmalı. Çin, Orta Asya ülkelerinin güvenlik ve savunma kapasitelerini geliştirmelerine yardım etmeye hazır.

Çin ayrıca ikili yatırım anlaşmalarını güncelleyecek ve bölge ile sınır ticaretini artırmak istediğini kaydeden Şi, Pekin’in Orta Asya'daki Çin tarafından finanse edilen işletmeleri daha fazla iş yaratmaya, depolar inşa etmeye ve turizmi teşvik etmeyi amaçlayan özel bir tren hizmeti başlatılmasını teşvik edeceğini duyurdu.

Şi, “Çin, işbirliğimizi ve Orta Asya kalkınmasını desteklemek için Orta Asya ülkelerine toplam 3,8 milyar dolar finansman desteği ve hibe sağlayacak.” dedi.

Çin enerji ve gıda güvenliği konusunda destek bekliyor

Orta Asya ülkeleri ve ülkesi arasında doğal gaz boru hattı projesinin hızlandırılmasını isteyen Çin lideri, enerji projelerinin artırılmasını çağrısında bulurdu.

Çin ile Orta Asya arasındaki ticaret, geçen yıl 70 milyar dolarlık bir ciroyla rekor seviyeye ulaştı. Çin’in sadece Kazakistan ile ticaret hacmi 31 milyar dolara çıktı.

Çin, özellikle gıda ve enerji güvenliği alanlarında bölge ülkelerinden daha fazla destek beklentisi içinde.

Liderler Zirvesi ilk kez düzenleniyor

Çin-Orta Asya Zirvesi, Pekin ile Orta Asya Cumhuriyetleri arasındaki "C+C5" işbirliğinin devlet başkanları düzeyindeki ilk toplantısı oldu.

Dışişleri bakanları düzeyindeki ilk "C+C5" toplantısı 2020'de yapılmıştı. Ardından dışişleri bakanları, 2021'de Çin'in, 2022'deyse Kazakistan'ın ev sahipliğinde çevrim içi toplantılarda bir araya gelmişti.

Çin’den Batı’ya Türkiye uyarısı

Dışişleri bakanları toplantılarının 4'üncüsü 27 Nisan'da Şian'da yapılmış, toplantıda grubun ilk liderler zirvesini mayıs ayında bu şehirde düzenlemesi kararlaştırılmıştı.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, dünyadaki son gelişmeleri değerlendirdi. İHA ajansına konuşan Büyükelçi Shaobin, Türkiye-Çin ilişkilerini, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı ve Çin'in Tayvan politikasını değerlendirdi.

Shaobin, "Çin tarafı daima Türkiye'nin kendi güvenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü korumakla ilgili çabalarını destekliyor. Türkiye'nin kendi ulusal koşuluna uygun olan gelişme yolunu izlemesine destek veriyoruz. Dış güçlerin Türkiye'nin içişlerine karışmasına karşı çıkıyoruz" dedi.

'YENİ BİR SAYFA'

sabah'ın aktardığı haberde: Shaobin, 2015 yılında Çin'in ve Türkiye'nin Kuşak ve Yol Girişimi ve Orta Koridor projelerine dair mutabakat zaptı imzaladığını dile getirerek, "Bu zaptın imzalanması Türkiye ve Çin'in ekonomik işbirliğine yeni bir sayfa açtı" dediği aktarıldı

'SİYASİ ÇÖZÜM' VURGUSU

Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan hiçbir kazanım çıkmayacağını söyleyen Büyükelçi Shaobin, "Yaptırım ve baskı sadece savaşları ve krizleri artıracaktır. Çin tarafı olarak siyasi çözümle ilgili tavrımızı ortaya koyduk. Çin tarafı, Türkiye dâhil uluslararası toplumla birlikte siyasi çözüm için Ukrayna krizini çözmeye yönelik rolünü oynamaya hazır. Aynı zamanda biz kararlılıkla ABD'nin hegemonyacılık eylemine karşı çıkıyoruz" dedi. Büyükelçi Tayvan konusunda ise "Tayvan Boğazı'nın iki yakası tamamen birleşmemiş olsa da Çin'in egemenliği hiç bölünmedi ve hiçbir zaman izin verilmez" dedi.

İlginizi çekebilir→ Turizmde ‘ikinci tur’ belirsizliği! Yerli ve yabancı turist tatil için seçim süreci: Turizm sektörü de ikinci tura kaldı→ TIKLAYINIZ