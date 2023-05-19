Turizmde ‘ikinci tur’ belirsizliği! Yerli ve yabancı turist tatil için seçim süreci: Turizm sektörü de ikinci tura kaldı

Turizmde ‘ikinci tur’ belirsizliği!

İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimleri turizm dahil pek çok sektörde belirsizliğe neden oldu. Hürriyet’e konuşan turizmciler satışların yavaş ilerlediğini, seyahat acentelerinin ve tur operatörlerinin operasyon planı yapamadığını ifade ediyor.

“Rezervasyonlar akmıyor”

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, “Rezervasyonlar şu an durağan halde, akmıyor” derken; sürecin hem iç hem dış pazarda turizmcinin elini bağladığını belirtti. Rusya ve Avrupa ülkelerinde de bir durağanlık söz konusu olduğuna dikkat çeken İşler, “Son seçimlerde de seçim öncesi durağanlık yaşamış ancak sonrasında hızlı bir süreç geçirmiştik ancak o zaman böyle bir enflasyonist ortam yoktu. Döviz yükselmiyor, içeride maliyetlerimiz çok artıyor, turizmci risk altında. İç pazarda enflasyonist ortam, gelir-gider dengesizliği ve alım gücünün düşmesiyle seyahat etme frekansı da düşüyor. Yılda 3 kere tatile çıkabilenler artık bir kez çıkmayı tercih ediyor. Tesisler yerine rezidans kiralamalara kayış var, istihdam ve döviz getiren sektörün ayrı bir handikapı da bu” dedi.

Haziran da etkilenecek

Mivara Luxury Bodrum Genel Müdürü Mete Üsküdarlı da seçimin mayıs ayına denk gelmesi nedeniyle sezona olumsuz başladıklarını söyledi: “Bodrum bölgesi seçimden kaynaklı olarak şu anda maalesef boş ve henüz yazlıkçılar da gelmedi. Seçimin ikinci tura kalması, mayıs ayında kalan 2 haftayı da sakin geçireceğiz anlamına geliyor. Dünya basını da seçimleri yakından takip ettiği için, beklediğimiz rezervasyon akışı henüz başlamadı ne yazık ki. Tur operatörleri ve seyahat acentaları uçak ve operasyon planlamalarını yapamıyor. Piyasalardaki belirsizlik, dövizin kırılganlığı üzerimizdeki yükü maalesef arttırdı. Bu sürecin uzaması aslında sadece iki haftalık bir kayba ek olarak haziran ayını da etkileyecek bir sonuç oldu. Yabancı tur operatörleri ile yapmış olduğumuz görüşmeler, sonuçların netlik kazanması ile birlikte hızla hareketlenme başlayacağı yönünde.”

“Seçim sonrası net değil”

Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, seçimlerden önce 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerini inisiyatif alarak değiştirdiklerini söyledi ve “Örneğin, 29 Mayıs dönüşlü bir paketi 27 Mayıs’a çektik ya da 28 Mayıs’ta değil bir sonraki gün hareket ettirdik ya da 1 hafta sonraya kaydırdık. 28 Mayıs tarihi için paketlerimizi açmıyoruz. Seçimlerin ikinci tura kalmasıyla ortaya çıkan belirsizlikten elbette etkileniyoruz, satışların yavaş seyretmesi söz konusu. Seçimden sonra kur nereye gider, insanlar tatil planlarını ekonomik gerekçelerle öteler mi şu an net bir şey söylemek kolay değil” diye konuştu. Tatilbudur.com CEO’su Onur Otruş da seçimin ikinci tura kalmasının tüketici davranışlarına olan etkilerini yeni gözlemleyebildiklerinin altını çizerek, geçen yıla göre gecikmeli bir yükseliş olabileceğini söyledi. (turizmguncel)

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