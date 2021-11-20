Cim-Bom'da Oğulcan hamlesi

Galatasaray, derbide yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. Teknik Direktör Fatih Terim ise, sürpriz bir hamleye imza atması bekleniyor. Sağ bekte bir türlü istenilen verimi alamayan Terim, hafta içi hırsı ve isteğiyle göz dolduran Oğulcan Çağlayan'ı bu bölgede oynatması bekleniyor.

Derbilerde birçok defa sürpriz hamleler yapan Fatih Terim'in sağ bekte Oğulcan Çağlayan'ı oynatma fikri ciddi şekilde oluştu. Bugünkü taktik idmanda Yedlin ile Oğulcan arasında forma mücadelesi yaşanacak.

Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında sağ bekte görev yapan ve iki asist, bir gollük katkı yapan Oğulcan Çağlayan, derbi öncesi de sağ bekte görev deneniyor.

Öte yandan, sarı-kırmızılı takımla bu sezon 3 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu skor üretemedi. Oğulcan'ın Galatasaray'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.