Cim-Bom stoperini buldu

Süper Lig'de inişli çıkışlı bir performans çizen Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Brezilyalı Marcao'ya Avrupa'dan gelen ciddi teklifler sonrası Sarı kırmızı yönetim oyuncunun yerine gelecek olan isimlere yoğunlaştı.

Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da sezon sonunun planlarını yapıyor. Napoli ve Roma'nın teklif yapmaya hazırlandığı Marcao'nun ocak ayında satılma ihtimalini dikkate alan sarı-kırmızılı yönetim, bu yüzden Luyindama'nın sözleşmesini uzattı.

Sezon sonunda serbest kalacak olan ve sol ayağını kullanan Konyasporlu Abdülkerim, Marcao dışında solak stoperi bulunmayan Galatasaray'ın listesine girdi.

Sarı-kırmızılılar sezon sonunda tecrübeli oyuncuyu bedavaya kadrosuna katabilir ve yerli kuralının artacağı dönemde avantaj sağlayabilir. Konyasporlu oyuncuyla sezon başında Beşiktaş da ilgilenmişti.

Ligde zirve mücadelesi veren İttifak Holding Konyaspor'un başarısında büyük pay sahibi olan Abdülkerim Bardakçı, ilk 11 maçın tamamında 90 dakika oynarken, son Göztepe karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.