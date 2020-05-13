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Ekonomi

Çılgın Kelebek başlıyor

Her sezon merakla beklenen ve milyonlarca kişinin faydalandığı Çılgın Kelebek kampanyası, bu sene 13-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 11:45:59 -
Çılgın Kelebek başlıyor

Her sezon merakla beklenen ve milyonlarca kişinin faydalandığı Çılgın Kelebek kampanyası, bu sene 13-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşiyor. Milyonlarca üründe net yüzde 50 indirimin uygulandığı Çılgın Kelebek, bayram ve yaz alışverişi döneminde ayrıcalıklı ve avantajlı alışveriş yapma imkânı sunuyor.


Boyner, bayrama ve yaza geri sayımın başladığı bugünlerde Çılgın Kelebek indirimlerini devreye alıyor. Yapılan açıklamaya göre binlerce üründe net yüzde 50 indirimin uygulanacağı ‘Çılgın Kelebek’ kampanyası, 13-17 Mayıs tarihleri arasında boyner.com.tr’de gerçekleşecek.


Beş gün sürecek kampanya kapsamında; kadın giyimden, erkek giyime, çocuk koleksiyonundan, aktif spor veya ev koleksiyonlarına uzanan seçili milyonlarca ürün ve yüzlerce markada avantajlı fiyatlar uygulanacak. Türkiye’nin ve dünyanın en çok sevilen markaları, ünlü spor markalarının en trend ürünleri ve kozmetik kategorisinde kaçırılmayacak indirimler tüketicilerle buluşacak.


Şirket, ilkbahar-yaz sezonu ve bayram için tüm ihtiyaçları kampanyaya özel fiyatlarla sunacak. Sezonun öne çıkan parçalarından tişörtler, şortlar, rahat pantolonlar, rengarenk elbiselerin yanı sıra terlik ve sandaletler de avantajlı fiyatlarıyla tüketicilerle buluşacak.

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