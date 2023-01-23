Cihat Yaycı'dan NATO uyarısı

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı “Türkiye’nin NATO’dan çıkarılma” fikrinin 2014'te FETÖ'ye karşı hamlelerin başlamasıyla gündeme geldiğine dikkat çekerek Batı'da iyice ayyuka çıkan Türkiye karşıtı NATO söylemlerine ilişkin uyarıda bulundu.

TV100'deki köşe yazısında Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı kamuoyunda kabul görmüş “Türkiye NATO’dan çıkarılamaz, çünkü Türkiye’nin veto hakkı vardır, çıkarılmasını kendisi veto eder” iddiasını köşesinde analiz etti.

Derinlemesine aşama aşama yürütülen kirli plana karşı "Her NATO’dan çıkalım diyeni NATO veya ABD karşıtı olduğunu da sanmayın." ifadelerini kullanan Yaycı'nın kronolojik olarak çok özet belge ve bilgilerle aktardığı yazısından bir kısmı şu şekilde;

Son birkaç yıldır Türkiye’nin parçalanması ve Sevr’de ortaya konulan haritanın hayata geçirilmesi için Türkiye’nin NATO’dan çıkarılması senaryosunun oynanmaya başladığını bıkmadan anlatmaya çalışıyorum. Bunu ilk söylediğimizde saçma bulanlar, olmaz öyle şey, “Türkiye NATO’dan çıkarılamaz, çünkü Türkiye’nin veto hakkı vardır, çıkarılmasını kendisi veto eder” diyenler pek bir fazlaydı.

Ancak ben bu görüşlerimi @turkdegs ’in (MAVİ VATAN Denizcilik ve Global Strateji Merkezi, kamuoyunda bilinen ismiyle TÜRKDEGS) dünyaya dağılmış yüzlerce değerli üyelerinin ortaya koyduğu bilgi ve belgelerin analizi ile oluşturmuştum.

Bu yazımda size bu senaryonun nasıl hayata geçirildiğini kronolojik olarak çok özet belge ve bilgilerle aktaracağım. Böylece tarihe de not düşmüş olacağız.

Batı dünyasında, Türkiye’yi NATO’dan çıkarma, Türkiye’nin NATO’da yeri olmadığı, Türkiye’nin davranışlarının NATO dokusuyla bağdaşmadığı söylemleri artık iyice artmıştır.

Sanmayın ki bu söylemler bugün Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine karşı öne sürdüğü şartlar ya da Türkiye-Rusya ilişkileri nedeni iledir. Bu yaklaşık dokuz yıl önce oynanmaya başlayan bir tiyatronun şimdiki perdesidir.

Türkiye’nin NATO’dan çıkarılabileceği imasında bulundu

21 Ocak 2023 tarihinde NATO'nun Avrupa Yüksek Müttefik ve ABD Avrupa Kuvvetleri eski Komutanı, şu anda küresel yatırım şirketi Carlyle Group'un Küresel İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Rockefeller Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olan Yunan asıllı Amerikalı emekli Oramiral James Stavridis, "Erdoğan, NATO'yu Türkiye ve Finlandiya ile İsveç arasında tercih yapmak durumunda bırakmamalı” diyerek Türkiye’nin NATO’dan çıkarılabileceği imasında bulundu.

Tüm bu haber, makale, söylem ve kitaplardan sonra Türkiye’nin ciddi şekilde NATO’dan çıkarılması senaryosuyla karşı karşıya olduğunu görmemek mümkün değildir.

“Türkiye NATO’dan çıkarılamaz, çünkü Türkiye’nin veto hakkı vardır, çıkarılmasını kendisi veto eder” diyenler maalesef duruma gerçekçi yaklaşmamaktadır.

Nasıl mı çıkartılır? Çıkartılırsa ne olur? Onu da sonra anlatalım.

Türkiye'ye üçlü kalkan

Ama sonda söyleyeceğimiz sözü şimdiden söyleyelim; “Türkiye’nin NATO üyeliği Türkiye’yi; NATO’ya karşı da ABD’ye karşı da Rusya karşı da korumaktadır…"

Yani her NATO’dan çıkalım diyeni NATO veya ABD karşıtı olduğunu da sanmayın...

Allah Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk Milletin sonsuza dek korusun!