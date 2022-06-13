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Gündem Cihat Yaycı'dan hükümete flaş 'Yunanistan' çağrısı: Türkiye yolunacak kaz değildir, bir an önce iptal edilmeli!
Gündem

Cihat Yaycı'dan hükümete flaş 'Yunanistan' çağrısı: Türkiye yolunacak kaz değildir, bir an önce iptal edilmeli!

Türkiye'nin egemenliğini tartışmaya açtığı Adalar Denizi'ndeki adalar hakkında konuşan ve "Bu adaların devri hukuken sakattır" diyen TÜRK DEGS Başkanı Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, AK Parti hükümetine çağrıda bulunarak, "Sadece tek tarafın, yani Yunanistan’ın işine yarayan Moratoryum bir an önce iptal edilmelidir" ifadesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 19:55:00 - 2022-06-13 19:57:47
Cihat Yaycı'dan hükümete flaş 'Yunanistan' çağrısı: Türkiye yolunacak kaz değildir, bir an önce iptal edilmeli!

 yeniakit.com.tr 

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Türkiye'nin Yunanistan'a silahlandırmamak kaydıyla verdiği Adalar Denizi'ndeki adaları şartlara uymaması nedeniyle yeniden egemenlik tartışmasına açmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRK DEGS'in sosyal medya hesabından yayınlanan paylaşımda, Cihat Yaycı şu ifadelerde bulundu:

"Bu adaların devri hukuken sakattır"

"Lozan Anlaşmasının 16. Maddesine göre Kıbrıs meselesinde olduğu gibi, 1947 Paris Barış Anlaşması’nda da Menteşe Adaları ve Meis Adasının İtalya’dan alınıp Yunanistan’a devri konusunda Türkiye masada olmalı, onayı alınmalıydı. Bu adaların devri hukuken sakattır.”

"Moratoryum iptal edilmeli"

"Sadece tek tarafın, yani Yunanistan’ın işine yarayan Moratoryum bir an önce iptal edilmelidir. Yalnızca Yunanistan’ın turizmini korumaya yönelik bu uygulamaya devam etmek artık Türkiye’ye yakışmaz. Zira Türkiye yolunacak kaz değildir."

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