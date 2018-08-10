Çiğ sütte yeni fiyat üreticiyi rahatlattı

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin, Ulusal Süt Konseyinin çiğ süt fiyatı kararını değerlendirirken, "Bu fiyat, üreticiye tam olarak yetmese de bir nebze rahatlatmıştır ve önünü görmesini sağlayacaktır" dedi.

Keskin, yaptığı açıklamada, üretici referans fiyatının, yüzde 3,6 yağlı ve yüzde 3,2 proteinli çiğ süt için litre başına 1,7 lira olarak belirlendiği hatırlattı.

Süt üreticilerin, yem fiyatlarındaki artış nedeniyle sıkıntı yaşadığını aktaran Keskin, çiftçilerin zararlarını telafi etmek için hayvanlarını kesime göndermeye başladığını belirterek, "Girdi maliyetlerinin artması üreticinin canını yakıyor, bunu herkes görüyor. Bu fiyat, üreticiye tam olarak yetmese de bir nebze rahatlatmıştır ve önünü görmesini sağlayacaktır" diye konuştu.