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Gündem Çift bıçaklı canavar biber gazıyla durduruldu! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Gündem

Çift bıçaklı canavar biber gazıyla durduruldu! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Yeniakit Publisher
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Çift bıçaklı canavar biber gazıyla durduruldu! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavgada bir şahıs elindeki çift bıçakla kavga ettiği şahısların üzerine koştu. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı polis biber gazıyla durdurup saldırganları etkisiz hale getirdi.

Adıyaman merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında bir şahsın elinde çift bıçakla kavga ettiği şahısların üzerine koşması dikkatlerden kaçmadı.

Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şahıslara biber gazı kullanarak şahısları etkisiz hale getirdi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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