Bir saat diye çıkıp 14 senedir dönmedi! İki arkadaş sırra kadem bastı!

"İKİSİ DE KAYBOLDU" Oğlunun arkadaşı Hüseyin Basanay'ın yanına gitmek için evden çıktığını anlatan anne Kütük, "Akşam telefon ettiler, göndermedik. Sabah eşine, 'Bana bir sıkma yap, bir saate geri gelirim, alayım, geleyim Hüseyin'i' demiş. Gitti, o gidiş bir daha gelmedi. Hüseyin'i almaya gitmişti. İkisi de kayboldu." ifadelerini kullandı. Ertuğrul Kütük'ün kaybolduğu dönemde çocuklarının 3 ve 5 yaşında olduğunu belirten Ferhan Kütük, "Şimdi çocuklarının birisi 18 yaşına girdi, diğeri de 16 yaşında. Çocuklar ne desin? 'Babamızı aramayın' diyorlar. 'Babamız bize babalık yapmadı' diyorlar. Ama babaları olsaydı babalığını yapardı." diye konuştu. "BENİM ÇOCUĞUMUN MEZARI BİLE YOK" 14 yıldır oğlundan haber alamamanın çok ağır olduğunu söyleyen Ferhan Kütük, "Ben de için için yanıyorum ama ne yapayım, bulamadım. Çok uğraştım, çok gittim geldim her gün. Evde kaldığımda çok kötü oluyorum. Evde yalnız kalamıyorum. O resim burada, onu gördükçe dayanamıyorum. Çok kötü bir şey. Ölüsü olan gömer, bir gün ağlar, üç gün ağlar ama bu daha zor. Yeğenim öldü onun mezarı var. Ama benim çocuğumun mezarı yok. Evladımın bir mezarının olmasını istiyorum." dedi.