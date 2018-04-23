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CHP'yi harekete geçiren anket!

CHP, oylarının İYİ Parti'ye kaymasını izlemektense, bu partiyle ittifak yapıp ortak aday çıkarma planları yapıyor.

23 Nisan 2018 Pazartesi 10:18
CHP'yi harekete geçiren anket!

CHP ve İYİ Parti arasındaki "milletvekili verecek kadar" sıkı olan dostluk, herkesin dikkatini çekmişti. Ancak bu görüntünün tamamen CHP'nin oy kaybetme korkusuyla yaptığı bir hamle olduğu ortaya çıktı.

Andy Ar anketine göre, AK Parti ve MHP ittifakının oy oranı yüzde 55’ler dolayında. CHP'nin oy oranı ise yüzde 21 civarında.

CHP VE İYİ PARTİ'NİN HEDEFLERİ AYNI

Anketlere göre İYİ Parti, herkesin beklediğinin aksine MHP ve AK Parti’den oy devşiren bir parti değil, CHP’yi parçalamak üzere konumlanmış algısı olan bir parti.

İki partide de Cumhuriyetçilik, laiklik, Atatürkçülük fikri ön plana çıkıyor. Bu da son dönemlerde seçmenini mutlu edemeyen CHP'yi tehlikeye atıyor.

CHP OYLARI İYİ PARTİ'YE KAYACAK

AK Parti ve MHP tabanında bu anlamda bir düşüş yaşanmıyor. CHP’nin şimdi bir de İYİ Parti'ye kayacak olan oylarını bir arada tutma zorunluluğu var.

ORTAK ADAY İÇİN İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Bu nedenle CHP, İYİ Parti'nin rahatlıkla Meclis'te grup kuracak sayıya ulaşması için milletvekillerini istifa ettirdi ve İYİ Parti'ye gönderdi.

Şimdi de adaylığını ilan eden Meral Akşener, ortak aday için ikna edilmeye çalışılıyor. Akşener ikna edilirse muhalefet, Erdoğan’a karşı tek adayla çıkacak.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 10:18
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